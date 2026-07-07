Unfall in Graz-Lend: Radfahrer bricht sich Schlüsselbein – Zeugen gesucht

In Graz-Lend wurde ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem E-Scooter schwer verletzt. Erst später stellte sich heraus: Der 35-Jährige hatte sich das Schlüsselbein gebrochen.

Kurz vor 14 Uhr kam es am Montag, dem 6. Juli 2026, in der Keplerstraße in Graz zu einem Verkehrsunfall. Passiert ist der Unfall auf dem Geh- und Radweg stadteinwärts. Beteiligt waren ein 35-jähriger Radfahrer und ein bislang unbekannter E-Scooter-Lenker. Der Radfahrer wollte den E-Scooter-Lenker überholen. Laut Landespolizeidirektion Steiermark fuhr der E-Scooter-Lenker beim Überholen plötzlich nach links. Dadurch kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer miteinander. Beide kamen zu Sturz.

Schmerzen kamen später

Nach dem Unfall sprachen die beiden Lenker kurz miteinander. Danach setzten beide ihre Fahrt fort. Später bekam der Radfahrer Schmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Dort wurde eine Fraktur des Schlüsselbeins festgestellt. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten männlichen E-Scooter-Lenker. Auch Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich zu melden. „Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr.: 059/133/654110 erbeten“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.