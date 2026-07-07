Radfahrerin sagte „alles in Ordnung“ – erst später kam die Diagnose

In Graz-Lend wurde eine 21-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß auf der Keplerstraße schwer an der Hand verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und den unbekannten E-Scooter-Lenker.

Eine 21-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Murau war am Donnerstagnachmittag, dem 2. Juli 2026, in Graz unterwegs. Gegen 14 Uhr fuhr sie mit ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg auf der Keplerstraße in Richtung Lendplatz. Bei der Kreuzung mit der Hans-Resel-Gasse/Mariengasse wollte sie die dortige Radfahrerüberfahrt geradeaus überqueren. Genau dort kam es zum Zusammenstoß.

Zu weit in der Mitte

Kurz vor der Kreuzung kam ihr laut ihren Angaben ein E-Scooter-Lenker entgegen. Dieser soll zu weit in die Mitte des Radweges geraten sein. Dadurch stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die 21-Jährige kam zu Sturz.

Erst später ins LKH

Der E-Scooter-Fahrer hielt nach dem Unfall an und fragte die Radfahrerin nach ihrem Befinden. Die Frau war laut eigenen Angaben geschockt und sagte deshalb, dass „alles in Ordnung“ sei. Daraufhin fuhr der unbekannte E-Scooter-Lenker weiter. Im Laufe des Tages begab sich die 21-Jährige dann ins LKH Graz.

Hinweise erbeten

Dort wurde eine Fraktur im Handgelenk festgestellt. Nach einer ambulanten Behandlung wurde die Frau in häusliche Pflege entlassen. Die Verkehrsinspektion Graz bittet nun um Hinweise zum Unfallhergang. „Die Verkehrsinspektion Graz ersucht unter der Telefonnummer 059133-65-4110 um Hinweise zum Unfallhergang. Weiters möge sich der unbekannte E-Scooter Lenker bei der Verkehrsinspektion melden“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.