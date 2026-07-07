Bauarbeiten am Hilmteich: Das ändert sich ab 11. Juli

Rund um den Hilmteich in Graz starten am Samstag, 11. Juli, neue Bauarbeiten. Für die Linien 1, E1, 41, 58, 81 und N1 gelten teils neue Routen und Haltestellen.

In Graz geht der Bau beim Hilmteich in die nächste Runde. Wegen der Errichtung des Speicherkanals in der Hilmteichstraße und des beginnenden zweigleisigen Ausbaus der Linie 1 startet am Samstag, 11. Juli 2026, um 4.30 Uhr die Phase 2 der Gleisbauarbeiten. Diese dauert laut Holding Graz bis Freitag, 27. November 2026, 24 Uhr. Betroffen ist der Bereich zwischen Mariagrün/Stenggstraße, der Hilmteichstraße und der Auersperggasse.

Linie 1 fährt anders

Die Straßenbahnlinie 1 fährt in dieser Zeit von Eggenberg/UKH nur bis zur „Reiterkaserne“. Von dort geht es weiter entlang der Linie 7 bis „LKH Med Uni“. Wer Richtung Mariatrost unterwegs ist, muss auf den Ersatzbus E1 umsteigen. Die Ersatzverkehrslinie E1 wird dafür vom Hilmteich bis zur Reiterkaserne verlängert und fährt zwischen Reiterkaserne, Hilmteich und Mariatrost.

Neue Haltestellen

Auch bei mehreren Haltestellen musst du genau schauen. Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ Richtung Mariatrost beziehungsweise Hauptbahnhof wird vor dem Hilmteichschlössl auf Höhe Hilmteichstraße 70 eingerichtet. Die Haltestelle „Schönbrunngasse“ ist in Richtung Mariatrost zur Haltestelle der Linie 58 verlegt. In Richtung Reiterkaserne ist sie wegen der Einbahn ersatzlos aufgelassen. Die Haltestelle „Mariagrün“ bleibt Richtung Mariatrost vor der Kreuzung mit der Stenggstraße, Richtung Reiterkaserne wird sie zur Regionalbus-Haltestelle „Feuerwache Kroisbach“ vor der Spar-Filiale verlegt.

Busse werden umgeleitet

Die Hilmteichstraße bleibt während der Bauarbeiten stadtauswärts eine Einbahn. Deshalb sind auch die Linien 58, 81 und N1 weiter umgeleitet. Die Linie 58 fährt Richtung Ragnitz ab „Panoramagasse“ über die Hilmgasse zur Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ und weiter nach Ragnitz. Richtung Hauptbahnhof wird die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ vor das Hilmteichschlössl verlegt. Die Linie 81 endet während der Bauarbeiten bei der Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ in der Hilmgasse. Auch die Nightline N1 fährt in diesem Bereich anders, die Haltestellen „Mariagrün“ und „Hilmteich/Botanischer Garten“ werden je nach Fahrtrichtung verlegt.

Linie 41 betroffen

Zusätzlich wird die Linie 41 wegen der Gleisbauarbeiten am Hilmteich und in der Schubertstraße umgeleitet. Diese Änderung gilt von Samstag, 11. Juli 2026, 4.30 Uhr, bis Sonntag, 13. September 2026, 24 Uhr. Richtung Dürrgrabenweg fahren die Busse ab „Leonhardplatz“ über Hilmteichstraße, Auersperggasse, Holteigasse und Schubertstraße zur Haltestelle „Botanischer Garten“. Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ kann die Linie 41 bis Schulbeginn nicht anfahren. Als Alternative nennt die Holding Graz die Linie 58 bis „Hilmteich/Botanischer Garten“ und dort den Umstieg zur Linie E1 Richtung Mariatrost.