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Foto auf 5min.at zeigt einen Grazer Linien Bus.
Wegen Sanierungsarbeiten wird die Haltestelle Zinzendorfgasse vorübergehend aufgelassen.
Graz
07/07/2026
Linie 39

Graz: Haltestelle Zinzendorfgasse wird aufgelassen

Wegen Sanierungsarbeiten in der Glacisstraße kann die Linie 39 in Graz die Haltestelle Zinzendorfgasse mehrere Wochen lang nicht anfahren. Fahrgäste müssen zur Maiffredygasse ausweichen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Wer in Graz mit der Linie 39 in Richtung Urnenfriedhof unterwegs ist, muss sich ab Montag, dem 13. Juli 2026, umstellen. Die Haltestelle Zinzendorfgasse wird wegen Sanierungsarbeiten in der Glacisstraße vorübergehend aufgelassen.

Das gilt ab Montag

Die Sperre beginnt am Montag, dem 13. Juli 2026, um 4.30 Uhr. Laut Holding Graz dauert sie bis Freitag, dem 21. August 2026, 24 Uhr. In diesem Zeitraum kann der Bus die Haltestelle Zinzendorfgasse nicht bedienen. Fahrgäste sollen stattdessen die Haltestelle Maiffredygasse nutzen.

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