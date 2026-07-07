Champions-League-Erfahrung für das GAK-Tor

Der GAK 1902 holt Cican Stanković nach Graz. Der 33-jährige Torhüter unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027. Für die Rotjacken kommt damit ein Spieler, der in seiner Karriere schon 348 Pflichtspiele absolviert hat. In 127 dieser Partien blieb sein Tor ohne Gegentreffer.

Titel im Gepäck

Vor allem beim FC Red Bull Salzburg prägte Stanković viele erfolgreiche Jahre. Von 2015 bis 2021 wurde er dort sechsmal österreichischer Meister und fünfmal Cupsieger. In 152 Pflichtspielen stand er für Salzburg zwischen den Pfosten, 57 Mal hielt er den Kasten sauber. Dazu sammelte er mit Salzburg Erfahrung in der Champions League und wurde zweimal zu Österreichs Torhüter des Jahres gewählt.

Von Horn bis Athen

Seine Laufbahn begann Stanković beim SV Horn und beim SV Grödig. Mit Grödig schaffte er 2013 den Sprung in die Bundesliga. 2021 ging es für ihn ins Ausland zu AEK Athen. Mit dem griechischen Traditionsklub feierte er 2023 den Doppelerfolg aus Meisterschaft und Pokal; für das österreichische Nationalteam bestritt er vier Länderspiele.

Wawra lobt Feuer

Beim GAK wartet jetzt die nächste Aufgabe. Sportdirektor Tino Wawra hebt vor allem die Erfahrung des Torhüters hervor. Was dem 33-Jährigen aktuell noch fehlt, ist laut Wawra Matchpraxis. „Zur Vita von Cican muss man eigentlich nicht viel sagen, die ist bekannt und herausragend. Von Anfang an war in den Gesprächen zu spüren, dass er richtig für eine neue Herausforderung brennt und es nochmals allen beweisen will. Er ist in einem absolut fitten Zustand. Was ihm aktuell noch fehlt, ist die Matchpraxis, aber ich denke bei einem Spieler seines Formats ist die schnell wieder da. Wir freuen uns, dass sich Cican dem GAK anschließt.“

Freude beim Goalie

Auch Stanković selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Graz. Der 33-Jährige will beim GAK seine Erfahrung einbringen und dem Team im Tor Halt geben. „Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Am Ende ist alles relativ schnell gegangen, und jetzt freue ich mich wirklich riesig auf die neue Saison. Der GAK ist ein großer Name im österreichischen Fußball, und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team unsere Ziele erreichen.“