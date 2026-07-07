Von Graz nach Kenia: Diese Geschichte kommt ins Kino

Aus Graz geht es auf die große Leinwand: AVBABY Motion Pictures startet am 10. Juli die Dreharbeiten zum ersten Kinodokumentarfilm - über Peninah Lesorogol, die zwischen Kenia und Graz Brücken baut.

Für die Grazer Produktionsfirma AVBABY Motion Pictures beginnt jetzt ein neues Kapitel. Am 10. Juli 2026 starten die Dreharbeiten zu ihrem ersten Kinodokumentarfilm. Der Film trägt den Titel „Because the First Woman Said“ und soll 90 Minuten lang werden. Gedreht wird nicht nur in Graz, sondern auch in Kenia. Für das Team heißt das: raus aus dem gewohnten Studioalltag, hinein in eine Geschichte, die zwei Länder verbindet.

Großer Sprung

Für die steirische Produktionsfirma ist das Projekt ein echter Meilenstein. Erstmals steigt sie in die Liga der österreichischen Kinofilmproduzent auf. Die Entwicklung des Filmprojekts erfolgte innerhalb weniger Monate. Andrea Eidenhammer und Stefan Schmid leiten seit 2020 gemeinsam die Geschäfte des größten steirischen Studios für virtuelle Filmproduktion in Graz. Seither drehten die beiden unter anderem 13 „Land der Berge“-Dokus für ORF 3.

©Andrea Eidenhammer Peninah Lesorogol lebt zwischen Kenia und Graz – ihre Geschichte kommt 2027 auf die große Leinwand.

Eine starke Frau

Im Mittelpunkt des Films steht Peninah Lesorogol. Sie stammt aus dem Samburu County im Norden Kenias und lebt heute zwischen Kenia und Graz. Ihr Weg führte sie von traditionellen Lebensstrukturen in Ostafrika bis in die steirische Landeshauptstadt. Dort setzt sie sich seit Jahren für Frauenrechte, kulturellen Austausch und soziale Projekte ein. Heute engagiert sie sich für Frauen und Mädchen in ihrer Heimat und in Österreich.

Mehr als ein Film

Regisseurin und Drehbuchautorin Andrea Eidenhammer will mit dem Kinodokumentarfilm nicht einfach nur eine Lebensgeschichte erzählen. Sie will zeigen, wie viel Kraft in Peninahs Weg steckt. „Mit diesem Film möchte ich einer beeindruckenden Frau eine Bühne geben, deren Geschichte weit über persönliche Erfahrungen hinaus gesellschaftliche Relevanz hat“, sagt Eidenhammer. Neben aktuellen Aufnahmen werden auch dokumentierte Ereignisse filmisch rekonstruiert. So sollen wichtige Stationen im Leben der Protagonistin sichtbar werden.

©Andrea Eidenhammer Andrea Eidenhammer und Stefan Schmid starten mit AVBABY Motion Pictures ihr erstes Kinofilm-Projekt.

Premiere 2027

Die Dreharbeiten finden in Kenia und Graz statt. Damit wird die Geschichte dort erzählt, wo sie auch passiert ist. „Peninah ist nicht nur sehr charismatisch, sie hat eine ungemein inspirierende Lebensgeschichte, die wir auf eine vielschichtige Erzählweise in zwei Ländern auf die große Leinwand bringen dürfen“, so Eidenhammer. Bis zur Kinopremiere dauert es noch ein bisschen: Geplant ist sie für Herbst 2027.