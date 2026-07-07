Ausweichmanöver misslang: Grazer bei Motorradunfall schwer verletzt

Dienstagfrüh, 7. Juli 2026, kam ein 55-jähriger Motorradlenker bei einem Ausweichmanöver zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 8.10 Uhr war ein 55-jähriger Grazer mit seinem Motorrad auf dem Oberer Plattenweg in Graz/Andritz unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 39-jährige Grazerin mit ihrem Pkw von einer Hauseinfahrt auf den Oberer Plattenweg fahren.

Motorradlenker bei Sturz schwer verletzt

Laut Angaben des 55-Jährigen wäre der Pkw der 39-Jährigen bereits zur Hälfte in die Fahrbahn geragt. Um eine Kollision zu vermeiden, hätte er sein Motorrad nach links gelenkt und wäre dabei zu Sturz gekommen. Zu einer Kollision kam es nicht. Laut Angaben der Pkw-Lenkerin hätte ihr Fahrzeug nicht in die Fahrbahn hineingeragt. Nach der Erstversorgung wurde der 55-Jährige mit schweren Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert.