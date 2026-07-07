Graz informiert über Hilfsangebote für seelische Gesundheit

Der neue Folder des Gesundheitsamtes der Stadt Graz „Du bist nicht allein“ informiert über seelische Gesundheit, gibt alltagstaugliche Anregungen und verweist über einen QR-Code auf den digitalen Stadtplan Seelische Gesundheit. „Psychische Belastungen können jede und jeden treffen. Entscheidend ist, dass niemand damit allein bleibt und Menschen wissen, wo sie Unterstützung finden können“, sagt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). „Der erste Schritt ist oft der schwierigste. Der Folder soll Mut machen, Hilfe zu suchen.“

©Team/StRKrotzer

Der Folder ist Teil der städtischen Kampagne zur seelischen Gesundheit „Du bist nicht allein“. Im Mittelpunkt steht eine einfache Botschaft: Wer psychisch belastet ist, soll wissen, dass Hilfe möglich ist und dass niemand mit Sorgen, Ängsten oder Überforderung allein bleiben muss. Auch Hitzeperioden können bestehende Belastungen verstärken. Der Folder informiert verständlich zum Thema seelische Gesundheit und enthält Anregungen, wie Menschen im Alltag gut auf sich und andere achten können. Zusätzlich verweist er über einen QR-Code auf den digitalen Stadtplan Seelische Gesundheit der Stadt Graz. Dieser ist online verfügbar und zeigt mehr als 80 Anlaufstellen in Graz – von Beratung und psychosozialer Unterstützung bis zu spezialisierten Angeboten für unterschiedliche Lebenslagen.