Skip to content
Region auswählen:
/ ©Harry Schiffer
Das Bild auf 5min.at zeigt das Sommerkino in Graz.
Die Kinder- und Jugendstadt Graz lädt junge Grazer zu einem besonderen Kinoerlebnis ein.
Graz
07/07/2026
Termine

Grazer Murinsel wird wieder zum Open-Air-Kino

Die Kinder- und Jugendstadt Graz lädt diesen Sommer zu kostenlosen Filmabenden auf der Murinsel ein. Von Mitte Juli bis Anfang September stehen Kultfilme für junge Grazer unter freiem Himmel auf dem Programm.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Kinder- und Jugendstadt Graz lädt junge Grazer zu einem besonderen Kinoerlebnis ein. Gezeigt werden ausgewählte Filmschätze aus 100 Jahren Filmgeschichte. Das Programm wurde vom Filmzentrum im Rechbauerkino sorgfältig zusammengestellt und kuratiert. Gestartet wird am 13. Juli um 20.45 Uhr mit Clueless – was sonst! Bei schönem Wetter werden die Filme im Amphitheater der Murinsel gezeigt. Bei Schlechtwetter wird ins Murinsel Café ausgewichen.

Termine und Filmübersicht

Wann: Von 13. Juli bis 9. September 2026. Die Filmabende beginnen im Juli um 20.45 Uhr, im August und September jeweils um 19.45 Uhr. Vor jeder Vorstellung führt Alex Desmond mit spannenden Hintergrundinformationen und unterhaltsamen Anekdoten in den Film ein. An ausgewählten Terminen sorgen zudem Livemusik und besondere Rahmenprogramme für zusätzliche Stimmung.

Eintritt frei. Es gilt das First-Come- First-Serve-Prinzip. Freie Platzwahl.

Für junge Grazer gibt es folgende Filme zu sehen: 

  • 13. Juli | 20.45 Uhr: Clueless – was sonst!
  • 20. Juli | 20.45 Uhr: Die Goonies
  • 27. Juli | 20.45 Uhr: Tschick
  • 3. August | 19.45 Uhr: Scream
  • 24. August| 19.45 Uhr: Little Miss Sunshine
  • 31. August | 19.45 Uhr: Die Reise ins Labyrinth
  • 7. September | 19.45 Uhr: Plötzlich Prinzessin

Programm: Summer Movies auf der Murinsel

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at