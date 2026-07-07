Grazer Murinsel wird wieder zum Open-Air-Kino

Wann: Von 13. Juli bis 9. September 2026. Die Filmabende beginnen im Juli um 20.45 Uhr, im August und September jeweils um 19.45 Uhr. Vor jeder Vorstellung führt Alex Desmond mit spannenden Hintergrundinformationen und unterhaltsamen Anekdoten in den Film ein. An ausgewählten Terminen sorgen zudem Livemusik und besondere Rahmenprogramme für zusätzliche Stimmung.

Eintritt frei. Es gilt das First-Come- First-Serve-Prinzip. Freie Platzwahl.

Für junge Grazer gibt es folgende Filme zu sehen:

13. Juli | 20.45 Uhr: Clueless – was sonst!

20. Juli | 20.45 Uhr: Die Goonies

27. Juli | 20.45 Uhr: Tschick

3. August | 19.45 Uhr: Scream

24. August| 19.45 Uhr: Little Miss Sunshine

31. August | 19.45 Uhr: Die Reise ins Labyrinth

7. September | 19.45 Uhr: Plötzlich Prinzessin

Programm: Summer Movies auf der Murinsel