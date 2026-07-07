Grazer Murinsel wird wieder zum Open-Air-Kino
Die Kinder- und Jugendstadt Graz lädt diesen Sommer zu kostenlosen Filmabenden auf der Murinsel ein. Von Mitte Juli bis Anfang September stehen Kultfilme für junge Grazer unter freiem Himmel auf dem Programm.
Die Kinder- und Jugendstadt Graz lädt junge Grazer zu einem besonderen Kinoerlebnis ein. Gezeigt werden ausgewählte Filmschätze aus 100 Jahren Filmgeschichte. Das Programm wurde vom Filmzentrum im Rechbauerkino sorgfältig zusammengestellt und kuratiert. Gestartet wird am 13. Juli um 20.45 Uhr mit Clueless – was sonst! Bei schönem Wetter werden die Filme im Amphitheater der Murinsel gezeigt. Bei Schlechtwetter wird ins Murinsel Café ausgewichen.
Termine und Filmübersicht
Wann: Von 13. Juli bis 9. September 2026. Die Filmabende beginnen im Juli um 20.45 Uhr, im August und September jeweils um 19.45 Uhr. Vor jeder Vorstellung führt Alex Desmond mit spannenden Hintergrundinformationen und unterhaltsamen Anekdoten in den Film ein. An ausgewählten Terminen sorgen zudem Livemusik und besondere Rahmenprogramme für zusätzliche Stimmung.
Eintritt frei. Es gilt das First-Come- First-Serve-Prinzip. Freie Platzwahl.
Für junge Grazer gibt es folgende Filme zu sehen:
- 13. Juli | 20.45 Uhr: Clueless – was sonst!
- 20. Juli | 20.45 Uhr: Die Goonies
- 27. Juli | 20.45 Uhr: Tschick
- 3. August | 19.45 Uhr: Scream
- 24. August| 19.45 Uhr: Little Miss Sunshine
- 31. August | 19.45 Uhr: Die Reise ins Labyrinth
- 7. September | 19.45 Uhr: Plötzlich Prinzessin
Programm: Summer Movies auf der Murinsel