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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in Graz.
Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit 18 Einsatzkräften aus und konnte den Brand am Lkw sowie am Ladegut rasch mit einem Löschrohr unter Kontrolle bringen.
Graz
07/07/2026
Ladegut in Flammen

LKW-Brand in Graz: Berufsfeuerwehr rückte aus

Am St. Peter Gürtel in Graz ist am Dienstagnachmittag ein Lastwagen in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, nachdem erste Löschversuche des Lenkers erfolglos geblieben waren.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Am späten Dienstagnachmittag ist es am St. Peter Gürtel in Graz zu einem Brand eines Lastwagens gekommen. Der Lenker versuchte zunächst selbst, das Feuer zu löschen, blieb damit jedoch erfolglos. Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit 18 Einsatzkräften aus und konnte den Brand am Lkw sowie am Ladegut rasch mit einem Löschrohr unter Kontrolle bringen. Die Wasserversorgung wurde dabei durch ein Großtanklöschfahrzeug sichergestellt. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

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