Verfolgungsjagd in Graz: Betrunkener rast mit über 150 km/h davon

Mit mehr als 150 km/h, mehreren Rotlichtverstößen und riskanten Überholmanövern soll ein Autofahrer durch Graz gerast sein. Die Polizei verlor den BMW zunächst aus den Augen, die Flucht blieb aber nicht ohne Folgen.

Eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung hat am Dienstagabend eine Verfolgungsfahrt durch Graz ausgelöst. Gegen 21.30 Uhr bemerkte eine Zivilstreife auf der Puntigamer Straße einen BMW, der sich mit hoher Geschwindigkeit näherte und den Polizeiwagen überholte. Als die Beamten die Nachfahrt aufnahmen und Blaulicht sowie Folgetonhorn einschalteten, soll der Lenker weiter beschleunigt haben.

Mit mehr als 150 km/h durch das Stadtgebiet

Nach Angaben der Polizei raste der Fahrer mit mehr als 150 km/h durch das Stadtgebiet. Dabei soll er mehrere rote Ampeln missachtet und mit gefährlichen Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht haben. Wegen des hohen Risikos für Unbeteiligte reduzierten die Beamten schließlich ihre Geschwindigkeit. Im Bereich des Kreisverkehrs Gössendorf verloren sie den flüchtenden BMW aus den Augen.

Lenker kurze Zeit später ausgeforscht

Die Flucht blieb jedoch nicht ohne Folgen. Im Zuge der Ermittlungen konnten Polizisten den mutmaßlichen Fahrer, einen 53-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung, rund eine Stunde später an seiner Wohnadresse antreffen. Laut Polizei war der Mann erheblich alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem wird er wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde wurde auch sein BMW vorläufig beschlagnahmt. Da der 53-Jährige laut Polizei zahlreiche Verkehrsteilnehmer gefährdet haben könnte, werden nun Zeugen gesucht. Wer die Verfolgungsfahrt beobachtet hat oder durch die Fahrweise des BMW-Lenkers gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Wienerstraße unter 059133/6594 zu melden.