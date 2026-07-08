Rechtzeitig zum Ferienstart: Beliebte Grazer Eismarke eröffnet neue Filiale

Nach der Pensionierung von Gründer Harald „Harry“ Schuster wurde die Eismarke neu aufgestellt. Jetzt gibt es die nächste Neuigkeit: Harry's ICEcream ist wieder mit zwei Standorten in Graz vertreten.

Nach der Pensionierung von Harry übernahm sein Sohn Christian die Filiale in der Zinzendorfgasse und führt sie seitdem unter dem neuen Namen „Tomanyi“ weiter.

Nach der Pensionierung von Harry übernahm sein Sohn Christian die Filiale in der Zinzendorfgasse und führt sie seitdem unter dem neuen Namen „Tomanyi“ weiter.

Nach dem Generationswechsel bei Harry’s ICEcream hat sich in den vergangenen Wochen einiges verändert. Wie 5 Minuten bereits berichtet hat, ging Gründer Harald „Harry“ Schuster in Pension, hier nachzulesen: Aus „Harry’s Icecream“ wird „Tomanyi“: Warum der Grazer Eissalon einen neuen Namen trägt. Sein Sohn Christian übernahm die Filiale in der Zinzendorfgasse und führt sie seitdem unter dem neuen Namen „Tomanyi“ weiter. Tochter Nina Pieber übernahm den Standort in der Mariahilferstraße, an dem der Name Harry’s ICEcream erhalten blieb. Jetzt folgt bereits die nächste Veränderung.

Harry’s ist wieder an zwei Standorten vertreten

Seit Kurzem gibt es wieder zwei Filialen unter dem Namen „Harry’s ICEcream“. Neben dem bekannten Standort in der Mariahilferstraße wurde eine weitere Filiale in der Ragnitzstraße 126, unweit des Ragnitzbads, eröffnet. Damit kehrt die Marke nach der Neuaufstellung wieder mit zwei Standorten in Graz zurück.

Das Eis kommt jetzt aus der Oststeiermark

Produziert wird das Eis inzwischen in Greith bei Weiz, dem Wohnort von Nina Pieber. Von dort aus wird das frische Eis täglich nach Graz geliefert. Für Harald Schuster ist das eine neue organisatorische Herausforderung, denn nach wie vor hilft er tatkräftig mit. Das Eis müsse nun jeden Tag frisch an beide Standorte transportiert werden. Dass Harry’s ICEcream ein echter Familienbetrieb bleibt, zeigt auch der Blick hinter die Kulissen. Neben Harald Schuster, seiner Tochter Nina und Sohn Christian helfen mittlerweile bereits die Enkelkinder mit. Geöffnet hat die neue Filiale in der Ragnitzstraße übrigens täglich von 12 bis 21 Uhr, sonntags bereits ab 11.30 Uhr. Für Eisfans gibt es damit ab sofort eine weitere Adresse, um die bekannten Sorten von Harry’s ICEcream zu genießen.