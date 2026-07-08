„Was ist in Graz los?“: Polizei-Großaufgebot in Graz, das steckt dahinter

Mehrere Leser haben sich am Mittwoch bei der 5 Minuten Redaktion gemeldet und gefragt, warum sich beim Grazer Hauptbahnhof und dem Radisson Blu Hotel so viele Polizeikräfte befinden. Die Polizei hat den Hintergrund erklärt.

Mehrere Leser haben sich am Mittwochvormittag bei der 5 Minuten Redaktion gemeldet. Sie berichteten von einem auffallend großen Polizeiaufgebot rund um den Grazer Hauptbahnhof sowie beim Radisson Blu Hotel. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge und Beamte sorgten bei Passanten für Aufmerksamkeit. Viele wollten wissen, ob es zu einem Zwischenfall oder einem größeren Polizeieinsatz gekommen ist. Die Antwort der Polizei fällt jedoch beruhigend aus.

Polizei gibt Entwarnung

Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte eine Sprecherin der Polizei, dass die verstärkte Präsenz keinen sicherheitsrelevanten Hintergrund hat. Vielmehr steht sie im Zusammenhang mit der 75. Tour of Austria, die heute in Graz startet. Rund um das Hotel sind zahlreiche Verantwortliche des internationalen Radrennens untergebracht. Die Polizei begleitet den Auftakt der Rundfahrt deshalb mit entsprechenden Sicherheits- und Verkehrsmaßnahmen.

Graz im Mittelpunkt des internationalen Radrennens

Mit der ersten Etappe beginnt die 75. Tour of Austria in der steirischen Landeshauptstadt. Insgesamt nehmen 132 Fahrer aus 22 Teams an der traditionsreichen Rundfahrt teil. Neben österreichischen Mannschaften sind auch mehrere internationale WorldTour-Teams vertreten. Die Tour führt in den kommenden Tagen quer durch Österreich, von der Südsteiermark über Kärnten und Osttirol bis nach Niederösterreich und Wien. Zum 75-jährigen Jubiläum gilt die Rundfahrt einmal mehr als eines der größten Radsportereignisse des Landes.

Erste Etappe startet in Graz

Der offizielle Start erfolgt heute am Mariahilfer Platz. Von dort führt die Strecke zunächst durch das Grazer Stadtgebiet, ehe das Fahrerfeld in Richtung Südsteiermark aufbricht. Die erste Etappe endet nach rund 188 Kilometern in Gamlitz. Gerade vor dem Start halten sich zahlreiche Teams gleichzeitig in Graz auf. Deshalb sind im Bereich der Hotels und entlang der Strecke deutlich mehr Sicherheitskräfte als an gewöhnlichen Tagen im Einsatz.

Sperren und Verzögerungen im Stadtverkehr

Mit dem Rennen sind auch Auswirkungen auf den Verkehr verbunden, 5 Minuten hat bereits berichtet: Am Mittwoch: Radrennen legt Grazer Öffi-Verkehr kurzzeitig lahm. Zwischen etwa 11.15 und 11.40 Uhr wird die Rennstrecke abschnittsweise gesperrt. Die Radprofis fahren vom Mariahilfer Platz über den Lendkai, den Grieskai, die Brückenkopfgasse, den Griesplatz, die Rösselmühlgasse, die Josef-Huber-Gasse, den Eggenberger Gürtel, die Kärntner Straße, die Wetzelsdorfer Straße und schließlich über die Steinbergstraße aus Graz hinaus. Während dieser Zeit müssen Autofahrer mit kurzfristigen Behinderungen rechnen.

Auch Öffis sind betroffen

Nicht nur der Individualverkehr ist von den Sperren betroffen. Auch die Graz Linien müssen ihre Straßenbahnen und Busse entlang der Rennstrecke kurzfristig anhalten. Sobald die Strecke wieder freigegeben wird, nehmen die Fahrzeuge ihren regulären Betrieb wieder auf. Fahrgästen wird empfohlen, am Mittwochvormittag etwas mehr Zeit für ihre Wege einzuplanen. Dass derzeit ungewöhnlich viele Polizeibeamte rund um den Hauptbahnhof und das Radisson Blu Hotel zu sehen sind, hängt somit ausschließlich mit dem internationalen Sportereignis zusammen. Die Beamten übernehmen unter anderem Verkehrsmaßnahmen, Sicherheitsaufgaben sowie die Begleitung der Teams und des Rennens. Für Passanten besteht kein Grund zur Sorge, das verstärkte Polizeiaufgebot ist Teil der umfangreichen Vorbereitungen und Sicherheitsmaßnahmen rund um den Start der Tour of Austria in Graz.