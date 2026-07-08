Glacisstraße in Graz wird zur Großbaustelle: Das ändert sich jetzt

Autofahrer, Busfahrgäste und Anrainer müssen sich in Graz auf Einschränkungen einstellen. Ab 13. Juli wird ein wichtiger Abschnitt der Glacisstraße saniert. Die Bauarbeiten dauern bis Ende August oder Anfang September.

Kaum beginnen die Sommerferien, startet in Graz das nächste große Straßenprojekt. Ab Montag, 13. Juli, wird die Glacisstraße zwischen Geidorfplatz und Elisabethstraße umfassend saniert. Rund 650 Meter Fahrbahn werden erneuert. Die Arbeiten sollen je nach Baufortschritt sechs bis acht Wochen dauern und bis Ende August beziehungsweise Anfang September abgeschlossen sein. Für tausende Verkehrsteilnehmer bringt das Änderungen, sowohl für Autofahrer als auch für Busfahrgäste.

Warum jetzt gebaut wird

Das Land Steiermark nutzt die verkehrsärmere Ferienzeit, um den Straßenabschnitt zu erneuern. Dabei wird nicht nur die Fahrbahn saniert, sondern auch die Entwässerung modernisiert. Zusätzlich wird die Bushaltestelle „Zinzendorfgasse“ auf den aktuellen technischen Standard gebracht. Parallel dazu nutzt die Holding Graz die Baustelle, um im Bereich des Geidorfplatzes punktuelle Arbeiten an den unterirdischen Kanälen durchzuführen.

Verkehr bleibt möglich, aber mit Einschränkungen

Komplett gesperrt wird die Glacisstraße während der Bauarbeiten nicht. Laut Land Steiermark bleibt jeweils ein Fahrstreifen pro Richtung offen. Dennoch müssen Verkehrsteilnehmer mit Verzögerungen rechnen. Richtung Süden wird der Verkehr bereits im Bereich der Parkstraße auf einen Fahrstreifen zusammengeführt. Stadteinwärts erfolgt die Verflechtung im Kreuzungsbereich Glacisstraße/Leonhardstraße. Der Linksabbiegestreifen von der Glacisstraße in die Elisabethstraße bleibt zwar bestehen, wird während der Bauzeit jedoch verkürzt.

©Land Steiermark Während der gesamten Baustelle wird in jede Fahrtrichtung 1 Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Eine Fahrstreifenverengung wird Richtung Süden bereits in der Parkstraße erfolgen, Richtung Norden ist eine Verflechtung im Kreuzungsbereich Glacisstraße/Leonhardstraße vorgesehen.

Diese Änderungen treffen Busfahrgäste

Vor allem Fahrgäste der Buslinie 39 müssen sich auf Änderungen einstellen. Während der ersten Bauphase wird die Haltestelle „Zinzendorfgasse“ in Richtung Urnenfriedhof bis einschließlich 21. August nicht angefahren. Als Ersatz dient die Haltestelle Maiffredygasse. Außerdem entfällt während der gesamten Bauzeit die Busspur beziehungsweise die Parkmöglichkeiten auf der Busspur zwischen Rittergasse und Geidorfplatz.

Auch Autofahrer müssen sich umstellen

In der ersten Bauphase fällt außerdem der Linksabbiegestreifen von der Glacisstraße in die Zinzendorfgasse weg. Das dürfte vor allem im Früh- und Nachmittagsverkehr für längere Wartezeiten sorgen. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich weiterhin passieren. Je nach Baufortschritt sind jedoch kleinere Umleitungen oder kurze Umwege möglich.

Teilweise wird auch nachts gearbeitet

Die Baustelle wird in zwei Bauphasen abgewickelt. Während die erste Phase rund fünf bis sechs Wochen dauern soll, sind für die zweite Bauphase ein bis zwei Wochen vorgesehen. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse können einzelne Arbeiten in der Schlussphase nur während der Nacht durchgeführt werden. Das Land Steiermark bittet Anrainer bereits jetzt um Verständnis für mögliche Lärmbelästigungen.

Stimmen zur Baustelle

Projektleiter Georg Neuhold von der Abteilung 16 (Verkehr und Landeshochbau): „Die Baustelle wird in zwei Bauphasen abgewickelt. Die Bauphase 1 wird in etwa fünf bis sechs Wochen dauern, die Bauphase 2 zirka ein bis zwei Wochen. In der 2. Bauphase sind aufgrund der beengten Platzverhältnisse teilweise nur Nachtarbeiten möglich. Wir sind natürlich bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.” Der Sanierungsabschnitt ist 650 Meter lang, die Gesamtkosten belaufen sich auf 800.000 Euro. Während der Arbeiten, die bis voraussichtlich Ende August dauern werden, steht je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung”, erklärt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.