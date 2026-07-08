Diese beliebten Grazer Bäder schließen vorübergehend

Pünktlich zum Ferienbeginn starten in mehreren Grazer Bädern die jährlichen Revisionsarbeiten. Einige Anlagen bleiben deshalb in den kommenden Wochen vorübergehend geschlossen. Ein Überblick über alle Termine.

Am Freitag beginnen in der Steiermark die Sommerferien, für viele heißt das: endlich mehr Zeit zum Schwimmen, Entspannen und Abkühlen. Doch wer in den nächsten Wochen eines der Grazer Hallenbäder besuchen möchte, sollte vorher einen Blick auf die Öffnungszeiten werfen. Mehrere Anlagen gehen in die jährliche Revision und bleiben deshalb zeitweise geschlossen. Die Holding Graz nutzt die Sommermonate, um notwendige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

Bad zur Sonne macht den Anfang

Den Auftakt macht das Bad zur Sonne. Dort beginnen die Revisionsarbeiten bereits am 13. Juli. Bis einschließlich 26. Juli bleibt das Bad geschlossen. Während dieser Zeit werden technische Anlagen überprüft und Arbeiten durchgeführt, damit Besucher auch künftig auf eine hohe Wasserqualität und gepflegte Einrichtungen zählen können. Im Anschluss folgen gleich zwei Bereiche der Auster. Das Sportbad bleibt von 27. Juli bis 16. August geschlossen. Wenige Tage später startet auch die Revision im Wellnessbereich, der von 3. bis 23. August nicht genutzt werden kann. Wer regelmäßig die Stukitzsauna besucht, muss sich auf eine längere Pause einstellen. Dort laufen die Revisionsarbeiten bereits seit 6. Juli und dauern bis 13. September.

Andere Bäder bleiben geöffnet

Die Holding Graz betont, dass trotz der Revisionsarbeiten genügend Ausweichmöglichkeiten bestehen. Alle anderen Hallen- und Freibäder bleiben während der jeweiligen Schließungen regulär geöffnet. So können Badegäste auch während der Wartungsarbeiten auf andere Standorte ausweichen.

Warum die Revision notwendig ist

Die jährlichen Revisionsarbeiten gehören zum regulären Betrieb der Bäder. In dieser Zeit werden unter anderem technische Anlagen gewartet, Becken überprüft sowie Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Ziel ist es, die Anlagen sicher, hygienisch und in einem guten Zustand zu halten, damit Besucher auch in Zukunft unbeschwert schwimmen und entspannen können.