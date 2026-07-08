Raubüberfall in Graz gefilmt: Polizei sucht dringend Mann mit Handyvideo

Nach einem versuchten Raubüberfall in Graz setzt die Polizei auf die Hilfe der Bevölkerung. Mehrere Zeugen sollen die Tat beobachtet haben, einer von ihnen filmte den Vorfall offenbar mit seinem Handy.

Ein versuchter Raubüberfall in Graz beschäftigt weiterhin die Kriminalpolizei. Obwohl der mutmaßliche Täter noch am Tatort festgenommen werden konnte, suchen die Ermittler nun nach mehreren bislang unbekannten Zeugen. Besonders wichtig könnte ein Handyvideo sein, das ein junger Mann während des Vorfalls aufgenommen haben soll.

Mann attackiert und zu Boden geschlagen

Der Vorfall ereignete sich bereits am 18. Juni 2026 gegen 14.15 Uhr am Eggenberger Gürtel 17, in unmittelbarer Nähe des AMS Graz. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 49-Jähriger einem 58-jährigen Mann zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer stürzte zu Boden. Anschließend soll der Tatverdächtige mehrmals auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Danach soll der 49-Jährige versucht haben, dem 58-Jährigen Wertgegenstände zu entreißen. Der Versuch blieb jedoch erfolglos. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Tatverdächtiger noch vor Ort festgenommen

Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter noch unmittelbar nach dem Vorfall festnehmen. Laut Polizei war der 49-Jährige zum Zeitpunkt der Festnahme schwer alkoholisiert. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat dauern dennoch an. Besondere Hoffnung setzen die Ermittler nun auf mehrere Zeugen, die sich während des Überfalls in der Nähe aufgehalten haben sollen. Nach bisherigen Aussagen riefen Passanten dem mutmaßlichen Täter zu, woraufhin dieser vergeblich versuchte zu flüchten. Unter den Zeugen befand sich laut Polizei auch ein junger Mann mit einem E-Moped, der den Vorfall mit seinem Mobiltelefon gefilmt haben soll. Gerade dieses Video könnte für die Rekonstruktion des Geschehens von großer Bedeutung sein.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei ersucht den jungen Mann mit dem E-Moped sowie alle weiteren Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder über Videoaufnahmen verfügen, sich zu melden. Hinweise werden von der Kriminalpolizei Graz unter der Telefonnummer 059133/65-3333 entgegengenommen.