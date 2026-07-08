Neues Pizza-Diner mit Rooftop in Graz eröffnet

In den ehemaligen Räumlichkeiten der Pizzeria Georgi ist neues Leben eingekehrt: Seit Montag hat das Lokal „Alcedo’s Pizzeria, Diner & Rooftop“ geöffnet. Es verbindet neapolitanische Pizza mit amerikanischem Diner-Flair.

Eigentlich war der Plan ein anderer: Die IT-Firma von Thomas Geiger wollte in neue Büroräumlichkeiten übersiedeln. Die ehemaligen Räume der Pizzeria Georgi gegenüber der Stadthalle schienen dafür ideal. Die Eigentümer äußerten aber noch einen speziellen Wunsch: Das Erdgeschoß solle weiterhin gastronomisch genutzt werden „Dann haben wir uns gedacht: Warum machen wir nicht selbst ein Lokal auf?“, erzählt Geiger im Gespräch mit 5 Minuten. So entstand gemeinsam mit Michael Strecker die Idee eines Pizza-Diners mit Rooftop-Bar.

Neapolitanische Pizza, Drinks und Rooftop-Bar

Im Erdgeschoss erwartet die Gäste ein Pizza-Diner, das italienische Küche mit dem Charme amerikanischer Diners verbindet. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Antipasti und neapolitanische Pizza. Das Interieur greift den Stil amerikanischer Diners der 1970er- und 1980er-Jahre auf: Helle Farben, viel Holz und rote Akzente schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Thomas Geiger bringt dafür auch die passende Erfahrung mit. Bevor er in die IT-Branche wechselte, arbeitete er mehrere Saisonen in der Gastronomie, unter anderem in der Schweiz und in den USA. Dort lernte er die amerikanische Diner-Kultur kennen, die nun in das Konzept eingeflossen ist.

©Alcedo‘s Im Alcedo’s kommen Antipasti… ©Alcedo‘s …und neapolitanische Pizza auf den Teller.

Rooftop als entspannter Treffpunkt nach der Arbeit

Das Herzstück des neuen Lokals befindet sich allerdings eine Etage höher. Die Rooftop-Bar soll vor allem Berufstätigen aus den zahlreichen umliegenden Büros einen Ort zum Abschalten bieten. „In der Gegend gibt es nicht viele Alternativen. Wir möchten einen Platz schaffen, an dem man nach der Arbeit in stressfreier Atmosphäre gemeinsam Zeit verbringen kann“, so Geiger. Neben Klassikern wie Aperol Spritz oder Negroni stehen auch Cocktails wie Espresso Martini sowie hausgemachter Limoncello und Vermouth Spritz auf der Getränkekarte. Wer möchte, kann seine ofenfrische Pizza einfach mit auf die Dachterrasse nehmen. „Die tolle Aussicht braucht schließlich eine passende Begleitung“, schreiben die Betreiber dazu auch auf Instagram.

©Alcedo‘s Die Rooftop-Bar… ©Alcedo‘s …lädt zum entspannten Afterwork.

Soft Opening läuft, große Eröffnung folgt im September

Seit Montag, 6. Juli, befindet sich das „Alcedo’s“ im Soft Opening. Die offizielle Eröffnungsfeier soll im September stattfinden. Das Pizza-Diner hat von Montag bis Samstag jeweils von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Die Rooftop-Bar öffnet mittwochs und donnerstags ab 16 Uhr sowie freitags und samstags bereits ab 12 Uhr. Unter der Woche ist sie bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenende, je nach Betrieb, sogar bis Mitternacht. Langfristig möchten die Betreiber die Dachterrasse möglichst ganzjährig geöffnet halten, sofern das Wetter mitspielt. Auch private Feiern oder Veranstaltungen könnten künftig auf dem Rooftop stattfinden. Ob und in welchem Umfang das Angebot ausgebaut wird, soll sich in den kommenden Monaten zeigen.