Retro-Look und Vereinsgeschichte: So sehen die neuen GAK-Trikots aus

Der GAK hat am Mittwoch seine Trikots für die Saison 2026/27 präsentiert. Das neue Heimtrikot orientiert sich optisch an einem historischen Dress aus der Europacup-Zeit, das dritte Trikot setzt auf einen Retro-Look.

Im Rahmen eines Pressegesprächs im Grazer Schubert Kino hat der GAK am Mittwoch seine neuen Trikots für die Saison 2026/27 vorgestellt. Gemeinsam mit Ausrüster Macron wurden ein neues Heimtrikot sowie ein drittes Trikot entwickelt. Das Heimdress greift gestalterisch ein früheres Trikot des Vereins auf und erinnert an die Europacup-Spiele gegen Inter Mailand. Es ist längs in Rot und Weiß geteilt und verfügt über einen V-Ausschnitt sowie ein weißes Querband auf der Brust. Im Nacken befindet sich der Schriftzug „Alles für Rot-Weiß“.

Drittes Trikot im Retro-Stil

Als drittes Trikot kommt in der neuen Saison ein königsblaues Modell zum Einsatz. Es ist im Retro-Stil gestaltet und mit einem Polokragen sowie rot-weiß-blauen Bündchen versehen. In den Stoff eingearbeitet wurde zudem das historische Gründungsmonogramm des Vereins. Das Auswärtstrikot der vergangenen Saison wird weiterhin verwendet. Auch die Tormanntrikots bleiben unverändert. „Unsere neuen Trikots erzählen die Geschichte dieses Vereins. Sie verbinden die großen Meilensteine unseres Weges mit der Gegenwart. Das Heimtrikot repräsentiert in Weiß und Rot alles, wofür der GAK seit 1902 steht, das neue 3. Trikot holt mit dem eingeprägten Gründungsschriftzug ein Stück unserer Herkunft auf den Platz. Das ist für uns mehr als ein Dress, das ist ein Bekenntnis. Wir tragen kommende Saison nicht nur Stoff, sondern unsere gesamte Identität auf der Haut. Alles für Rot-Weiß“, zeigt sich Präsident René Ziesler begeistert vom Ergebnis.

©GAK 1902 Heimtrikot. ©GAK 1902 Drittes Trikot.

Premiere am Samstag

Erstmals getragen wird das neue Heimtrikot beim Testspiel gegen den Kapfenberger SV am Samstag, 11. Juli. Dieses Spiel dient zugleich als Saisoneröffnung des GAK. Ab diesem Tag ist das Trikot auch im Fanshop und im Fancenter erhältlich. Das dritte Trikot soll Ende Juli in den Verkauf gehen. Auch in der Saison 2026/27 wird das Trikot von mehreren Sponsoren getragen. Hauptsponsor bleibt MAPEI. Darüber hinaus sind unter anderem Ziesler GmbH, Energie Steiermark, Sorger, Grapos, Köck KFZ-Technik, GRAWE sowie erstmals Ziro Metallbau GmbH auf dem Dress vertreten.