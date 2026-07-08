Neue Bauphase am Hilmteich: Das ändert sich jetzt für Öffi-Fahrgäste
Mit dem Beginn der zweiten Bauphase am Hilmteich kommt es ab Samstag, 11. Juli, zu umfangreichen Änderungen im Grazer Öffi-Verkehr. Betroffen sind die Straßenbahnlinie 1 sowie mehrere Buslinien.
Die Holding Graz beginnt am Samstag, 11. Juli, um 4.30 Uhr mit der zweiten Bauphase der Bauarbeiten am Hilmteich. Grund dafür sind der Bau eines Speicherkanals in der Hilmteichstraße sowie der zweigleisige Ausbau der Straßenbahnlinie 1. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 27. November, andauern.
Linie 1 fährt zum LKH Med Uni
Während der Bauarbeiten verkehrt die Straßenbahnlinie 1 nicht wie gewohnt bis Mariatrost. Stattdessen fährt sie von Eggenberg/UKH bis zur Reiterkaserne und von dort auf der Strecke der Linie 7 weiter zum LKH Med Uni. Zwischen der Reiterkaserne und Mariatrost wird ein Schienenersatzverkehr mit der Linie E1 eingerichtet beziehungsweise bis zur Reiterkaserne verlängert. Die Ersatzbusse bedienen die Strecke über den Hilmteich bis nach Mariatrost.
Auch Buslinien betroffen
Neben der Straßenbahn sind auch mehrere Buslinien von den Bauarbeiten betroffen. Die Hilmteichstraße bleibt stadtauswärts weiterhin als Einbahn befahrbar. Die Linien 58, 81 und die Nightline N1 werden daher weiterhin umgeleitet. Zudem ändern sich bei mehreren Haltestellen die Standorte. So wird die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ in Fahrtrichtung Mariatrost beziehungsweise Hauptbahnhof während der Bauarbeiten vor das Hilmteichschlössl verlegt.
Linie 41 bis September umgeleitet
Auch die Buslinie 41 ist betroffen. Sie wird von 11. Juli bis einschließlich 13. September über die Auersperggasse und die Holteigasse umgeleitet. Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ kann in diesem Zeitraum von der Linie 41 nicht bedient werden. Als Ersatz dient die Haltestelle „Botanischer Garten“ in der Schubertstraße.
Alle Änderungen im Überblick
Die Ersatzverkehrslinie E1 wird vom Hilmteich bis zur Reiterkaserne verlängert.
Die Linie 1 fährt ab „Reiterkaserne“ entlang der Linie 7 nach „LKH Med Uni“.
Die Hilmteichstraße bleibt während der Bauarbeiten stadtauswärts eine Einbahn, die Buslinien 58, 81 und N1 sind weiterhin umgeleitet. Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ Richtung Mariatrost bzw. Hauptbahnhof wird wegen der Gleisbauarbeiten vor dem Hilmteichschlössl eingerichtet.
Die Linie 41 wird vor dem Hilmteich über die Auersperggasse und Holteigasse bis 13.9.2026 umgeleitet. Daher kann die Linie 41 die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ bis Schulbeginn nicht anfahren!
Straßenbahnlinie 1:
Die Straßenbahnlinie 1 fährt ab Samstag, 11. Juli 2026, ab 4.30 Uhr bis Freitag, 27. November 2026, bis 24 Uhr von Eggenberg/UKH bis „Reiterkaserne“ und weiter nach „LKH Med Uni“.
Schienenersatzverkehr für die Linie 1: LINIE E1 Reiterkaserne – Hilmteich – Mariatrost:
Fahrtrichtung Mariatrost:
Der Ersatzbus fährt ab der Straßenbahnhaltestelle „Reiterkaserne“ über die Hartenaugasse – Auersperggasse – Hilmteichstraße – Mariatroster Straße bis zur Endstation „Mariatrost“.
Ersatz-, verlegte und aufgelassene Haltestellen:
Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ wird ersatzweise vor dem Hilmteichschlössl (Hilmteichstraße Nr. 70) eingerichtet.
Die Haltestelle „Schönbrunngasse“ ist zur Haltestelle der Linie 58 verlegt.
Die Haltestelle „Mariagrün“ befindet sich weiterhin vor der Kreuzung mit der Stenggstraße.
Zwischen den Haltestellen „Kroisbach“ und „Tannhof“ werden alle Haltestellen des Schienenersatzverkehres und der Nachtbuslinie N1 bedient.
Fahrtrichtung Reiterkaserne:
Der Ersatzbus fährt ab „Mariatrost“ über Mariatroster Straße – Heinrichstraße – Hilmgasse – Hilmteichstraße – Auersperggasse – Lenaugasse – Hartenaugasse – Leonhardstraße zur Straßenbahnhaltestelle „Reiterkaserne“.
Ersatz-, verlegte und aufgelassene Haltestellen:
Zwischen den Haltestellen „Tannhof“ und „Kroisbach“ werden alle Haltestellen des Schienenersatzverkehrs und der Nachtbuslinie N1 bedient.
Die Haltestelle „Mariagrün“ ist in der Mariatroster Straße bei der Regionalbus-Haltestelle „Feuerwache Kroisbach“ (vor der Spar-Filiale) ersatzweise eingerichtet.
Die Haltestelle „Schönbrunngasse“ ist einbahnbedingt ersatzlos aufgelassen.
Die Haltestelle „Pensionsweg“ der Linie 58 wird mitbedient.
Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig A)“ ist weiterhin in der Hilmgasse vor der Liegenschaft Nr. 4.
Umsteigemöglichkeit von der Linie E1 zur Linie 58 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof
An der Haltestelle „Pensionsweg“ steigen Sie direkt zur Linie 58 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof um.
Umsteigemöglichkeit von der Linie E1 zur Linie 58 in Fahrtrichtung Ragnitz
An der Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ in der Hilmgasse steigen Sie direkt zur Linie 58 in Fahrtrichtung Ragnitz um.
Umsteigen von der Linie E1 zu den Linien 1, 7, und 17 an der Haltestelle „Reiterkaserne“.
Linie 58
Linie 58 Richtung Ragnitz
Ab der Haltestelle „Panoramagasse“ fährt die Linie 58 über Hilmgasse zur Ersatz-Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig B)“ und weiter wie bisher über die Hilmteichstraße – Leonhardplatz nach Ragnitz.
Aufgelassene Haltestellen
„Pensionsweg“, „Mariagrün“, „Schönbrunngasse“, „Hilmteich/Botanischer Garten“ (in der Hilmteichstraße bei der Straßenbahnhaltestelle).
Zusätzliche Haltestelle
Die Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig B)“ ist in der Hilmgasse.
Linie 58 Richtung Hauptbahnhof
In Richtung Hauptbahnhof sind folgende Haltestellen verlegt:
Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ wird ersatzweise vor dem Hilmteichschlössl (Hilmteichstraße Nr. 70) eingerichtet.
Die Haltestelle „Mariagrün“ befindet sich weiterhin vor der Kreuzung mit der Stenggstraße.
Linie 81
Die Endstation der Linie 81 befindet sich während der Bauarbeiten befindet an der Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig D)“ in der Hilmgasse.
Ersatz-Endhaltestelle und zusätzliche Haltestelle:
Endstation „Mariagrün“ der Linie 81 wird zur Ersatz-Endhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig D)“ gegenüber Hilmgasse Haus Nr. 6 verlegt.
Die Haltestellen „Schönbrunngasse“ und „Mariagrün“ werden mitbedient.
Nightline N1
Die Nightline N1 ist von den Bauarbeiten und der Einbahn ebenfalls betroffen:
Richtung Gösting:
Ab der Haltestelle „Kroisbach“ fahren die Busse über Mariatroster Straße – Heinrichstraße – Hilmgasse – Hilmteichstraße zur verlegten Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten)“ und weiter wie bisher nach Gösting.
Ersatz-Haltestellen, zusätzliche und aufgelassene Haltestelle:
Haltestelle „Mariagrün“ wird zur Regionalbus-Haltestelle „Feuerwache Kroisbach“ verlegt.
Haltestelle „Pensionsweg“ der Linie 58 wird mitbedient.
Zusätzliche Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig A)“ wie bisher gegenüber Hilmgasse Haus Hr. 4 eingerichtet.
Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ (in der Hilmteichstraße bei der Straßenbahnhaltestelle) ist während der Bauarbeiten aufgelassen.
Richtung Fölling P+R:
Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ ist vor dem Hilmteichschlössl auf Höhe Hilmteichstraße Nr. 70 eingerichtet.
Die Haltestelle „Mariagrün“ ist vor der Kreuzung mit der Stenggstraße eingerichtet.
Linie 41
Aufgrund der Gleisbauarbeiten am Hilmteich und in der Schubertstraße muss die Holding die Linie 41 in diesem Bereich
von Samstag, 11. Juli 2026, ab 4.30 Uhr bis Sonntag, 13. September 2026, bis 24 Uhr
wie folgt umleiten:
Richtung Dürrgrabenweg:
Ab der Haltestelle Leonhardplatz fahren die Busse über Hilmteichstraße – Auersperggasse – Holteigasse – Schubertstraße zur Haltestelle Botanischer Garten und weiter wie bisher zum Dürrgrabenweg.
Aufgelassene Haltestelle und Ersatzhaltestelle:
Die Haltestelle Hilmteich/Botanischer Garten wird zur Haltestelle Botanischer Garten in die Schubertstraße verlegt.
Alternativen für die Haltestelle Hilmteich/Botanischer Garten der Linie 41
Ab St. Leonhard/Klinikum Mitte: Fahren Sie anstelle mit der Linie 41 mit der Linie 58 bis Hilmteich/Botanischer Garten, dort ZB umsteigen zur Linie E1 nach Mariatrost.
Ab Hilmteich/Botanischer Garten: Gehen Sie zur (Ersatz-)Haltestelle Botanischer Garten der Linie 41 in der Schubertstraße.