Neue Bauphase am Hilmteich: Das ändert sich jetzt für Öffi-Fahrgäste

Die Ersatzverkehrslinie E1 wird vom Hilmteich bis zur Reiterkaserne verlängert.

Die Linie 1 fährt ab „Reiterkaserne“ entlang der Linie 7 nach „LKH Med Uni“.

Die Hilmteichstraße bleibt während der Bauarbeiten stadtauswärts eine Einbahn, die Buslinien 58, 81 und N1 sind weiterhin umgeleitet. Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ Richtung Mariatrost bzw. Hauptbahnhof wird wegen der Gleisbauarbeiten vor dem Hilmteichschlössl eingerichtet.

Die Linie 41 wird vor dem Hilmteich über die Auersperggasse und Holteigasse bis 13.9.2026 umgeleitet. Daher kann die Linie 41 die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ bis Schulbeginn nicht anfahren!

Straßenbahnlinie 1:

Die Straßenbahnlinie 1 fährt ab Samstag, 11. Juli 2026, ab 4.30 Uhr bis Freitag, 27. November 2026, bis 24 Uhr von Eggenberg/UKH bis „Reiterkaserne“ und weiter nach „LKH Med Uni“.

Schienenersatzverkehr für die Linie 1: LINIE E1 Reiterkaserne – Hilmteich – Mariatrost:

Fahrtrichtung Mariatrost:

Der Ersatzbus fährt ab der Straßenbahnhaltestelle „Reiterkaserne“ über die Hartenaugasse – Auersperggasse – Hilmteichstraße – Mariatroster Straße bis zur Endstation „Mariatrost“.

Ersatz-, verlegte und aufgelassene Haltestellen:

Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ wird ersatzweise vor dem Hilmteichschlössl (Hilmteichstraße Nr. 70) eingerichtet.

Die Haltestelle „Schönbrunngasse“ ist zur Haltestelle der Linie 58 verlegt.

Die Haltestelle „Mariagrün“ befindet sich weiterhin vor der Kreuzung mit der Stenggstraße.

Zwischen den Haltestellen „Kroisbach“ und „Tannhof“ werden alle Haltestellen des Schienenersatzverkehres und der Nachtbuslinie N1 bedient.

Fahrtrichtung Reiterkaserne:

Der Ersatzbus fährt ab „Mariatrost“ über Mariatroster Straße – Heinrichstraße – Hilmgasse – Hilmteichstraße – Auersperggasse – Lenaugasse – Hartenaugasse – Leonhardstraße zur Straßenbahnhaltestelle „Reiterkaserne“.

Ersatz-, verlegte und aufgelassene Haltestellen:

Zwischen den Haltestellen „Tannhof“ und „Kroisbach“ werden alle Haltestellen des Schienenersatzverkehrs und der Nachtbuslinie N1 bedient.

Die Haltestelle „Mariagrün“ ist in der Mariatroster Straße bei der Regionalbus-Haltestelle „Feuerwache Kroisbach“ (vor der Spar-Filiale) ersatzweise eingerichtet.

Die Haltestelle „Schönbrunngasse“ ist einbahnbedingt ersatzlos aufgelassen.

Die Haltestelle „Pensionsweg“ der Linie 58 wird mitbedient.

Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig A)“ ist weiterhin in der Hilmgasse vor der Liegenschaft Nr. 4.

Umsteigemöglichkeit von der Linie E1 zur Linie 58 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof

An der Haltestelle „Pensionsweg“ steigen Sie direkt zur Linie 58 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof um.

Umsteigemöglichkeit von der Linie E1 zur Linie 58 in Fahrtrichtung Ragnitz

An der Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ in der Hilmgasse steigen Sie direkt zur Linie 58 in Fahrtrichtung Ragnitz um.

Umsteigen von der Linie E1 zu den Linien 1, 7, und 17 an der Haltestelle „Reiterkaserne“.

Linie 58

Linie 58 Richtung Ragnitz

Ab der Haltestelle „Panoramagasse“ fährt die Linie 58 über Hilmgasse zur Ersatz-Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig B)“ und weiter wie bisher über die Hilmteichstraße – Leonhardplatz nach Ragnitz.

Aufgelassene Haltestellen

„Pensionsweg“, „Mariagrün“, „Schönbrunngasse“, „Hilmteich/Botanischer Garten“ (in der Hilmteichstraße bei der Straßenbahnhaltestelle).

Zusätzliche Haltestelle

Die Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig B)“ ist in der Hilmgasse.

Linie 58 Richtung Hauptbahnhof

In Richtung Hauptbahnhof sind folgende Haltestellen verlegt:

Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ wird ersatzweise vor dem Hilmteichschlössl (Hilmteichstraße Nr. 70) eingerichtet.

Die Haltestelle „Mariagrün“ befindet sich weiterhin vor der Kreuzung mit der Stenggstraße.

Linie 81

Die Endstation der Linie 81 befindet sich während der Bauarbeiten befindet an der Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig D)“ in der Hilmgasse.

Ersatz-Endhaltestelle und zusätzliche Haltestelle:

Endstation „Mariagrün“ der Linie 81 wird zur Ersatz-Endhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig D)“ gegenüber Hilmgasse Haus Nr. 6 verlegt.

Die Haltestellen „Schönbrunngasse“ und „Mariagrün“ werden mitbedient.

Nightline N1

Die Nightline N1 ist von den Bauarbeiten und der Einbahn ebenfalls betroffen:

Richtung Gösting:

Ab der Haltestelle „Kroisbach“ fahren die Busse über Mariatroster Straße – Heinrichstraße – Hilmgasse – Hilmteichstraße zur verlegten Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten)“ und weiter wie bisher nach Gösting.

Ersatz-Haltestellen, zusätzliche und aufgelassene Haltestelle:

Haltestelle „Mariagrün“ wird zur Regionalbus-Haltestelle „Feuerwache Kroisbach“ verlegt.

Haltestelle „Pensionsweg“ der Linie 58 wird mitbedient.

Zusätzliche Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig A)“ wie bisher gegenüber Hilmgasse Haus Hr. 4 eingerichtet.

Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ (in der Hilmteichstraße bei der Straßenbahnhaltestelle) ist während der Bauarbeiten aufgelassen.

Richtung Fölling P+R:

Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ ist vor dem Hilmteichschlössl auf Höhe Hilmteichstraße Nr. 70 eingerichtet.

Die Haltestelle „Mariagrün“ ist vor der Kreuzung mit der Stenggstraße eingerichtet.

Linie 41

Aufgrund der Gleisbauarbeiten am Hilmteich und in der Schubertstraße muss die Holding die Linie 41 in diesem Bereich

von Samstag, 11. Juli 2026, ab 4.30 Uhr bis Sonntag, 13. September 2026, bis 24 Uhr

wie folgt umleiten:

Richtung Dürrgrabenweg:

Ab der Haltestelle Leonhardplatz fahren die Busse über Hilmteichstraße – Auersperggasse – Holteigasse – Schubertstraße zur Haltestelle Botanischer Garten und weiter wie bisher zum Dürrgrabenweg.

Aufgelassene Haltestelle und Ersatzhaltestelle:

Die Haltestelle Hilmteich/Botanischer Garten wird zur Haltestelle Botanischer Garten in die Schubertstraße verlegt.

Alternativen für die Haltestelle Hilmteich/Botanischer Garten der Linie 41

Ab St. Leonhard/Klinikum Mitte: Fahren Sie anstelle mit der Linie 41 mit der Linie 58 bis Hilmteich/Botanischer Garten, dort ZB umsteigen zur Linie E1 nach Mariatrost.

Ab Hilmteich/Botanischer Garten: Gehen Sie zur (Ersatz-)Haltestelle Botanischer Garten der Linie 41 in der Schubertstraße.