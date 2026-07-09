Feuerwehreinsatz in Graz: Neun Menschen aus brennendem Haus gerettet

Nach einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in Graz breitete sich dichter Rauch im gesamten Stiegenhaus aus. Neun Bewohner mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden, fünf davon über eine Drehleiter.

Ein Zimmerbrand hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Grazer Berufsfeuerwehr ausgelöst. In einem Mehrparteienhaus in der Vinzenz-Muchitsch-Straße im Bezirk Gries breitete sich dichter Rauch über mehrere Stockwerke aus. Weil der Fluchtweg versperrt war, mussten mehrere Bewohner von der Feuerwehr gerettet werden.

©BF-Graz Als die Berufsfeuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften am Einsatzort eintraf, bot sich den Helfern ein dramatisches Bild.

Flammen schlugen bereits aus der Wohnung

Kurz vor 20 Uhr gingen bei der Feuerwehr zahlreiche Notrufe ein. Mehrere Anrufer meldeten starke Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Vinzenz-Muchitsch-Straße. Als die Berufsfeuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften am Einsatzort eintraf, bot sich den Helfern ein dramatisches Bild: Aus einer Erdgeschosswohnung schlugen bereits Flammen, gleichzeitig quoll heißer Brandrauch durch das gesamte Stiegenhaus bis in die oberen Stockwerke.

Fluchtweg für Bewohner abgeschnitten

Nach Angaben der Feuerwehr stand die Wohnungstür der Brandwohnung offen. Dadurch konnte sich der Rauch ungehindert im gesamten Stiegenhaus ausbreiten und versperrte den Bewohnern der oberen Stockwerke den Fluchtweg. Mehrere Atemschutztrupps drangen deshalb gleichzeitig in das Gebäude vor. Während ein Teil der Einsatzkräfte den Brand bekämpfte und ein weiteres Ausbreiten des Rauchs verhinderte, suchten andere nach eingeschlossenen Bewohnern.

©BF-Graz Während ein Teil der Einsatzkräfte den Brand bekämpfte und ein weiteres Ausbreiten des Rauchs verhinderte, suchten andere nach eingeschlossenen Bewohnern.

Fünf Menschen mit Drehleiter gerettet

Zusätzlich brachte die Feuerwehr eine Drehleiter an der Außenfassade in Stellung. Über diese konnten fünf Personen aus dem vierten und fünften Stock in Sicherheit gebracht werden. Im Inneren des Hauses retteten die Einsatzkräfte weitere vier Bewohner mithilfe spezieller Fluchtfiltermasken durch das stark verrauchte Stiegenhaus. Die Bewohnerin der Brandwohnung hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst ins Freie retten können.

Wohnung völlig zerstört

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Die betroffene Erdgeschosswohnung wurde durch das Feuer jedoch vollständig zerstört. Alle geretteten Personen wurden nach der Rettung vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Über mögliche Verletzungen oder die Ursache des Feuers lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange.