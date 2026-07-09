Auto kracht in Brückengeländer: Feuerwehr rückt in Graz aus

Ein nächtlicher Verkehrsunfall hat am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz in Graz ausgelöst. Auf der B73 krachte ein Auto in ein Brückengeländer und blieb darin stecken. Eine Person wurde verletzt.

Kurz nach 23 Uhr heulten in Graz die Sirenen: Die Freiwillige Feuerwehr Thondorf wurde zu einem Verkehrsunfall auf der Kirchbacher Straße (B73) alarmiert. Ein Auto war aus bislang unbekannter Ursache gegen ein Brückengeländer geprallt und blieb darin stecken.

©Freiwillige Feuerwehr Thondorf Die Freiwillige Feuerwehr Thondorf wurde zu einem Verkehrsunfall auf der Kirchbacher Straße (B73) alarmiert.

Auto blieb im Geländer hängen

Der Einsatz wurde am Mittwoch, 8. Juli, um 23.08 Uhr ausgelöst. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Thondorf lautete die Alarmierung auf „Verkehrsunfall – Fahrzeugbergung mit Ölaustritt“. Im Einsatzort zeigte sich, dass ein Pkw im Brückengeländer feststeckte. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und übernahm die erforderlichen Maßnahmen. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt. Nähere Informationen zur Schwere der Verletzungen oder zur Unfallursache liegen derzeit noch nicht vor. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.