Taxi geht in Flammen auf: Drei Insassen retten sich in letzter Sekunde

Dichte Rauchschwaden und meterhohe Flammen sorgten am Mittwochabend für Aufsehen in Hart bei Graz. Ein Auto geriet auf der Rupertistraße plötzlich in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

Kurz nach 20.19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Fahrzeug bereits lichterloh. Zunächst sicherten die Feuerwehrleute die Einsatzstelle ab. Anschließend begannen sie mit der Brandbekämpfung unter Einsatz einer Schaumlöschanlage. Wenig später unterstützten weitere Einsatzkräfte mit einem Schnellangriff und einem zusätzlichen C-Rohr, um das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen.

©Feuerwehr Hart bei Graz Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Fahrzeug bereits lichterloh.

Auto vollständig ausgebrannt

Dank des schnellen Eingreifens konnte der Brand gelöscht werden. Anschließend banden die Feuerwehrleute ausgetretene Betriebsmittel mit Ölbindemittel, um eine Gefährdung für den Verkehr und die Umwelt zu verhindern. Zum Abschluss unterstützten die Einsatzkräfte noch das Abschleppunternehmen beim Abtransport des völlig ausgebrannten Fahrzeugs. Neben der Feuerwehr Hart bei Graz standen auch die Polizei sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Insgesamt waren 19 Feuerwehrmitglieder mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Erst kurz nach 23 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Warum das Auto in Brand geriet, ist derzeit nicht bekannt.

©Feuerwehr Hart bei Graz Dank des schnellen Eingreifens konnte der Brand gelöscht werden.

Taxilenker und zwei Gäste im Auto

Bei dem Fahrzeug, welches zu brennen begann, handelte es sich um ein Taxi. Im Fahrzeug befand sich ein 72-jähriger Grazer, der auf der Rupertistraße in Hart bei Graz unterwegs und zwei Fahrgäste, 31 und 32 Jahre, beide aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Laut Angaben der Insassen war während der Fahrt plötzlich einer lauter Knall zu hören und kurz darauf brannte der Pkw. Sie konnten unverletzt das Fahrzeug verlassen und verständigten die Feuerwehr.