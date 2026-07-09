80.000 Euro für Graz: Neue Förderung soll Innenstadt beleben

Die Grazer City kämpft mit sinkenden Besucherzahlen. Nun will die Stadt gegensteuern: Mit einer neuen Förderung in Höhe von 80.000 Euro sollen kreative Projekte, neue Geschäfte und Events wieder mehr Menschen ins Zentrum locken.

Leere Geschäftsflächen, rückläufige Besucherzahlen und die Konkurrenz durch Onlinehandel und Einkaufszentren stellen die Grazer Innenstadt seit Jahren vor große Herausforderungen. Nun setzt die Stadt Graz einen neuen Impuls: Mit einem 80.000 Euro schweren Förderprogramm sollen Projekte unterstützt werden, die wieder mehr Leben ins Zentrum bringen.

Stadt sucht kreative Ideen

Von neuen Geschäftsideen über Veranstaltungen bis hin zu einer attraktiveren Gestaltung öffentlicher Plätze, gefördert werden unterschiedlichste Projekte, die die Grazer Innenstadt stärken und für zusätzliche Frequenz sorgen. Antragsberechtigt sind unter anderem Betriebe, Vereine, Institutionen und Initiativen, die mit ihren Ideen zur Belebung des Stadtzentrums beitragen möchten. Insgesamt stehen 80.000 Euro zur Verfügung. Die Stadt übernimmt dabei bis zu 80 Prozent der Projektkosten, maximal jedoch 8.000 Euro je Projekt. Begleitet werden die ausgewählten Projekte vom Grazer Citymanagement.

Unterstützt werden unter anderem: Geschäftsneueröffnungen und Zwischennutzungen

Veranstaltungen und Märkte

Marketing- und Werbemaßnahmen

kreative Projekte im öffentlichen Raum

Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität, etwa durch Beleuchtung, Dekoration oder Stadtmöblierung

©Markus Jöbstl Wirtschafsstadtrat Kurt Hohensinner: “ Mit diesem Fördercall unterstützen wir konkrete Projekte“.

Hohensinner: „Neue Impulse für die Innenstadt“

Für Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) soll die Förderung gezielt dort ansetzen, wo neue Ideen entstehen. „Mit diesem Fördercall unterstützen wir konkrete Projekte, die Leben, Wirtschaftskraft und neue Impulse in die Innenstadt bringen.“ Ziel sei es, die Attraktivität der Innenstadt langfristig zu stärken und den stationären Handel sowie das öffentliche Leben zu fördern. Vorausgesetzt der Gemeinderat stimmt der Förderung zu, können Interessierte ihre Projekte bis 31. Juli online bei der Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz einreichen. Über die Vergabe entscheidet anschließend eine Fachjury. Sie bewertet, welche Ideen das größte Potenzial haben, die Grazer Innenstadt wieder zu einem noch lebendigeren Treffpunkt für Einkaufen, Gastronomie, Kultur und Begegnung zu machen.