GAK holt ÖFB-Nachwuchsteamspieler aus Italiens Serie A

Der GAK treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Mit Petar Marković präsentieren die Grazer einen vielversprechenden Neuzugang für die Defensive. Der 20-jährige Innenverteidiger wechselt fix vom italienischen Serie-A-Klub FC Bologna zu den Athletikern und unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre.

Vom Nachwuchs der Austria Wien nach Italien

Marković stammt aus Wien und wurde in der Nachwuchsakademie von Austria Wien ausgebildet. Für die Young Violets absolvierte er 25 Partien in der Regionalliga Ost und erzielte dabei zwei Treffer. Im Sommer 2024 wagte der Abwehrspieler den Schritt nach Italien. Beim FC Bologna entwickelte er sich in der Nachwuchsabteilung weiter und kam in zwei Spielzeiten auf 35 Einsätze in der Primavera 1, der höchsten italienischen Nachwuchsliga. Zudem sammelte er internationale Erfahrung in der UEFA Youth League.

Auch im ÖFB-Nachwuchs im Einsatz

Der Innenverteidiger gehört seit mehreren Jahren zum österreichischen Nachwuchs-Nationalteam. Für die ÖFB-U18 absolvierte er mehrere Länderspiele und erzielte dabei auch einen Treffer. Danach schaffte er den Sprung in den Kader der ÖFB-U19. Nun folgt mit dem Wechsel zum GAK der nächste Schritt seiner Karriere, erstmals soll er sich dauerhaft im Profifußball etablieren.

Sportdirektor sieht großes Potenzial

GAK-Sportdirektor Tino Wawra ist überzeugt, mit Marković einen Spieler mit viel Entwicklungspotenzial verpflichtet zu haben. „Mit Petar konnten wir ein großes Nachwuchstalent von unserem Weg überzeugen und für die nächsten drei Jahre fix von Bologna verpflichten. Mit seinen 1,94 Metern bringt Petar Größe und Kopfballstärke mit, er kann aber auch richtig gut kicken. Auch wenn er hinter unseren gestandenen Innenverteidigern als Herausforderer reingeht, traue ich ihm sehr schnell einen großen Entwicklungsschritt zu.“ Auch der 20-Jährige blickt seinem neuen Kapitel beim GAK mit Vorfreude entgegen. „Ich freue mich sehr, bei einem so traditionsreichen Verein in der Bundesliga langfristig unterschrieben zu haben. Für mich ist das der perfekte Schritt in meiner Entwicklung. Ich will mich hier durchsetzen und im Profifußball ankommen.“