Nach tödlichem Brand in Grazer „Stern“: Jetzt fällt die nächste Entscheidung

Nach dem tödlichen Brand im Grazer Lokal „Stern“ ist eine weitere juristische Entscheidung gefallen. Die Ermittlungen gegen sechs Mitarbeiter der Stadt Graz wurden eingestellt. Die Staatsanwaltschaft nennt nun den Grund.

Der verheerende Brand im Grazer Lokal „Stern“ in der Silvesternacht 2023/24 erschütterte weit über die Steiermark hinaus, 5 Minuten hat berichtet: Feuerdrama in Grazer Lokal: „Ich hörte die Leute schreien.“ Eine Frau kam dabei ums Leben, zahlreiche weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Während der damalige Lokalbetreiber bereits rechtskräftig zu 18 Monate Freiheitsstrafe verurteilt wurde, davon zwölf Monate bedingt, stand zuletzt auch das Vorgehen der Stadt Graz im Fokus der Justiz. Nun gibt es eine weitere Entscheidung.

Ermittlungen gegen sechs Mitarbeiter beendet

Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Ermittlungen gegen sechs Mitarbeiter der Feuerpolizei sowie der Bau- und Anlagenbehörde eingestellt. Im Raum stand der Verdacht, dass bei feuerpolizeilichen Überprüfungen mögliche Versäumnisse passiert sein könnten. Ermittler prüften deshalb, ob Mängel bei Kontrollen oder der Einhaltung von Brandschutzauflagen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Zu einer Anklage kommt es nun jedoch nicht.

Staatsanwaltschaft nennt den Grund

Wie Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, in einem Bericht der Krone erklärt, konnte ein strafrechtlich relevantes Verhalten nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden. „Die Einstellung ist erfolgt, weil die strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden konnte.“ Damit gelten die sechs Beschuldigten in diesem Verfahren als entlastet.

Brand erschütterte Graz

Der Brand im Lokal „Stern“ ereignete sich in der Nacht auf den 1. Jänner 2024 und löste einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei aus. Das Feuer breitete sich rasch aus und machte das Lokal innerhalb kurzer Zeit zur tödlichen Falle. Eine Frau aus Niederösterreich verlor dabei ihr Leben, mehrere weitere Gäste wurden zum Teil schwer verletzt. Das Lokal selbst wurde vollständig zerstört.