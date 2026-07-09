Puntigamer Straße: Neue Wasserleitung ist bereits in Betrieb

In der Puntigamer Straße gibt es gute Nachrichten von der Baustelle: Die neue Wasserleitung zwischen der Puntigamer Brücke und der Puchstraße ist fertig und bereits in Betrieb.

Die neue Wasserleitung mit einem Durchmesser von DN 300 zwischen der Puntigamer Brücke und der Puchstraße wurde baulich fertiggestellt und bereits erfolgreich in Betrieb genommen. Damit ist ein zentraler Abschnitt der Arbeiten abgeschlossen. Auch der neu errichtete Trinkbrunnen kann ab sofort genutzt werden und bietet Passanten an heißen Tagen eine zusätzliche Möglichkeit zur Erfrischung.

Fernwärme-Arbeiten verlaufen nach Plan

Auch beim Ausbau der Fernwärme geht es planmäßig voran. Die Arbeiten an der neuen Fernwärmeleitung liegen im Zeitplan. Der Abschnitt zwischen der Puchstraße und dem Mühlgang soll voraussichtlich bis Mitte August fertiggestellt werden. Für den Bereich zwischen der Herrgottwiesgasse und der Puchstraße ist die Fertigstellung der Fernwärmeleitungen derzeit bis Ende Oktober 2026 vorgesehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 14:53 Uhr aktualisiert