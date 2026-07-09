Brutale Szenen bei Felsenfest: Polizei fahndet nach blondem Tatverdächtigen

Ein 59-Jähriger wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 5. Juli 2026, vor dem Eingangsbereich des „Felsenfests“ in Steinberg-Rohrbach von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen attackiert und schwer verletzt.

Ein Mann wurde mit Faustschlägen vor dem Festgelände in Steinberg-Rohrbach schwer verletzt.

Ein Mann wurde mit Faustschlägen vor dem Festgelände in Steinberg-Rohrbach schwer verletzt.

Gegen 4.20 Uhr kam es vor dem Festgelände bei beziehungsweise unmittelbar im Bereich des Haupteingangs zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Aus bislang unbekannter Ursache versetzte der Unbekannte dem 59-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung zumindest einen oder mehrere Faustschläge. Durch die Wucht der Schläge erlitt das Opfer schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der 59-Jährige in das UKH Graz eingeliefert. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Hinweise und Zeugen gesucht

Die ersten Befragungen der Polizisten vor Ort ergaben bislang keine konkreten Hinweise auf die Identität des flüchtigen Mannes. Die Polizeiinspektion Gratwein bittet daher um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.