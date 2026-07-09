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/ ©FF Steinberg-Rohrbach
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten.
Ein Mann wurde mit Faustschlägen vor dem Festgelände in Steinberg-Rohrbach schwer verletzt.
Graz-Umgebung
09/07/2026
Faustschläge

Brutale Szenen bei Felsenfest: Polizei fahndet nach blondem Tatverdächtigen

Ein 59-Jähriger wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 5. Juli 2026, vor dem Eingangsbereich des „Felsenfests“ in Steinberg-Rohrbach von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen attackiert und schwer verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Gegen 4.20 Uhr kam es vor dem Festgelände bei beziehungsweise unmittelbar im Bereich des Haupteingangs zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Aus bislang unbekannter Ursache versetzte der Unbekannte dem 59-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung zumindest einen oder mehrere Faustschläge. Durch die Wucht der Schläge erlitt das Opfer schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der 59-Jährige in das UKH Graz eingeliefert. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Hinweise und Zeugen gesucht

Die ersten Befragungen der Polizisten vor Ort ergaben bislang keine konkreten Hinweise auf die Identität des flüchtigen Mannes. Die Polizeiinspektion Gratwein bittet daher um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Personenbeschreibung

Beschreibung des Tatverdächtigen:

  • Alter: ca. 33 bis 40 Jahre alt
  • Statur: etwa 180 Zentimeter groß, trainierter Körper
  • Haare: blond
  • Bekleidung: trug ein offenes Hemd

Der Mann soll sich in Begleitung einer Frau befunden haben.

Beschreibung der Begleiterin:

  • Größe: ca. 165 Zentimeter groß
  • Haare: schwarz/brünett
  • Bekleidung: rotes T-Shirt

Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Tatverdächtigen werden an die Polizeiinspektion Gratwein unter der Telefonnummer 059 133-6137-100 erbeten.

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