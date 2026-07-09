173 Millionen Euro investiert: Neue Radiologie am Uniklinikum Graz eröffnet

Am LKH-Uniklinikum Graz wurde der erste Bauteil der neuen Uniklinik für Radiologie eröffnet. Rund 173 Millionen Euro fließen in das Großprojekt, das künftig zu den modernsten Zentren für bildgebende Medizin in Österreich zählt.

Mit einer feierlichen Eröffnung ist am Donnerstag der erste Abschnitt der neuen Universitätsklinik für Radiologie am LKH-Uniklinikum Graz offiziell in Betrieb gegangen. Vertreter aus Politik, der KAGes, der Medizinischen Universität Graz sowie zahlreiche Mitarbeiter aus Medizin, Pflege und weiteren Gesundheitsberufen nahmen an der Eröffnung teil. Das Neubauprojekt ist Teil des Großprojekts „LKH 2020“ und gilt als letzter großer Neubau dieses Bauprogramms. Insgesamt werden rund 173 Millionen Euro investiert, die Bauzeit beträgt etwa dreieinhalb Jahre.

©LKH-Univ. Klinikum Graz / L. Schaffelhofer v. li.: KAGes-Finanzvorstand Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA, Pflegedirektorin Mag. Gabriele Möstl, KAGes-Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark, Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom, Klinischer Abteilungsleiter Univ.-Prof. Dr. Hannes Deutschmann, Klinikvorstand Univ.-Prof. Dr. Michael Fuchsjäger, Rektorin Assoz.-Prof. Dr. Andrea Kurz, Mag. Roland Suchanek, BMFWF, Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl, Ärztlicher Direktor Ass.-Prof. Dr. Wolfgang Köle, Klubobmann-Stellvertreter Philipp Könighofer, Betriebsdirektor Dr. Bernd Leinich, Klinischer Abteilungsleiter Univ.-Prof. Dr. Jan Bucerius

Hightech für Diagnostik und Forschung

Die neue Radiologie bietet künftig modernste Technik für Diagnostik und Behandlung. Im ersten Bauteil stehen unter anderem zwei Computertomographen (CT), drei Magnetresonanztomographen (MRT), ein spezielles Forschungs-MRT, drei Angiographie-Anlagen sowie mehrere Bereiche für Ultraschall und das Brustgesundheitszentrum zur Verfügung. Außerdem wurden zusätzliche Räume geschaffen, in denen künftig weitere bildgebende Geräte installiert werden können. Das Gebäude ist direkt mit dem neuen Chirurgiekomplex und der Zentralen Notaufnahme verbunden. Dadurch sollen Untersuchungen und Behandlungen noch effizienter ablaufen.

©LKH-Univ. Klinikum Graz / L. Schaffelhofer | Außenansicht der neuen Univ-Klinik für Radiologie.

Zweiter Bauabschnitt folgt im Herbst

Das gesamte Projekt umfasst knapp 20.000 Quadratmeter Nutzfläche. Während der nun eröffnete Gebäudeteil vor allem Radiologie, Forschung und Lehre beherbergt, soll im Herbst auch der zweite Bauteil fertiggestellt werden. Dort entstehen unter anderem Bereiche für nuklearmedizinische Untersuchungen, eine Hochdosisstation mit sechs Betten, eine Radiopharmazie sowie ein Zyklotron zur Herstellung spezieller radioaktiver Stoffe für Diagnostik und Therapie.

Mehr Platz für Forschung und Ausbildung

Neben der Patientenversorgung spielt auch die Wissenschaft eine zentrale Rolle. So verfügt der Neubau über ein 3-Tesla-Forschungs-MRT, laut KAGes die erste Anlage dieser Art an einem österreichischen Universitätsklinikum, sowie moderne Räumlichkeiten für Lehre und Forschung. Ein neuer Hörsaal soll künftig optimale Bedingungen für die Ausbildung angehender Medizinerinnen und Mediziner sowie den wissenschaftlichen Austausch bieten. Nach Angaben der KAGes wurden zudem rund zwei Drittel der Bauaufträge an steirische Unternehmen vergeben. Mehr als 100 Millionen Euro der Investitionssumme blieben damit in der regionalen Wirtschaft.