Das 20.000. Kind: Kleine Leonie erblickte in Graz das Licht der Welt

Ein ganz besonderer Moment in der Privatklinik Graz Ragnitz: Mit der kleinen Leonie Elisabeth wurde das 20.000. Baby seit Eröffnung der Geburtenstation geboren. Die Familie wurde mit besonderen Geschenken überrascht.

Die Privatklinik Graz Ragnitz hat einen besonderen Meilenstein erreicht: Seit dem Start der Geburtenstation im Jahr 2000 wurden nun 20.000 Babys in der Klinik geboren. Das Jubiläumsbaby heißt Leonie Elisabeth und kam am 9. Juli 2026 um 1.02 Uhr zur Welt. Das Mädchen war bei der Geburt 52 Zentimeter groß und wog 3.255 Gramm. Für die Eltern Ulrike und Lukas Ebner ist die Geburt ihrer Tochter ein unvergesslicher Augenblick und für die Klinik gleichzeitig ein Anlass zum Feiern.

Geschenke für die junge Familie

Zur Begrüßung des 20.000. Babys empfingen die Klinikleitung und das Geburtshilfeteam die Familie persönlich. Neben einem Gutschein für ein Neugeborenen-Fotoshooting erhielt die Familie auch den ersten sogenannten „Ragnitzhasen“, ein neues Geschenk, das künftig an ausgewählte Jungfamilien überreicht werden soll. Zusätzlich durfte sich die Familie über einen Gutschein für einen Aufenthalt im Familienhotel Appelhof freuen.

Tausende Geburten seit dem Jahr 2000

Seit mehr als 25 Jahren begleitet die Privatklinik Graz Ragnitz werdende Eltern bei der Geburt ihrer Kinder. Laut Klinik werden mittlerweile rund ein Viertel aller Grazer Babys dort geboren. „Hinter jeder Geburt stehen Menschen, Geschichten und besondere Erinnerungen“, betont das Team der Geburtenstation. Die Zahl von 20.000 Geburten verdeutliche das Vertrauen vieler Familien in die Einrichtung.

©Mavie Med / Hannes Loske Das Team der Geburtenstation freut sich mit der Kollegialen Führung über die 20.000 Babys.

Geburtshilfe hat sich verändert

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Wünsche und Erwartungen rund um die Geburt verändert. Viele Eltern möchten heute stärker selbst mitbestimmen, wie die Geburt abläuft. Auch die Rolle der Väter und anderer Vertrauenspersonen ist laut Klinik wichtiger geworden. Bei Jubiläumsbaby Leonie verlief die Geburt trotz Beckenendlage auf natürlichem Weg. Begleitet wurde die Familie von der koordinierenden Gynäkologin Elke Hörmann, die bei der Geburt dabei war.

Persönliche Betreuung im Mittelpunkt

In der Privatklinik Graz Ragnitz setzt man auf eine individuelle Begleitung durch ein fixes Geburtsteam aus Hebammen und Ärztinnen beziehungsweise Ärzten. Zusätzlich steht rund um die Uhr ein interdisziplinäres Team für medizinische Unterstützung bereit. Stationsleiterin Stefanie Neubauer bedankt sich besonders bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Familien täglich auf dem Weg ins Elternsein begleiten: „Jede Geburt erzählt ihre eigene Geschichte. Hinter jeder Zahl stehen Familien, Vertrauen und unvergessliche Momente.“ Mit der kleinen Leonie wurde nun ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Grazer Geburtsstation geschrieben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 17:09 Uhr aktualisiert