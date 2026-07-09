Ferienfahrplan ab Samstag: Diese Fahrgäste fahren kostenlos in Graz

Mit Beginn der Sommerferien stellen die Graz Linien auf den Ferienfahrplan um. Gleichzeitig gibt es wieder eine Gratis-Öffi-Aktion für Kinder in Graz.

Mit dem Start der Sommerferien am 11. Juli 2026 ändern die Graz Linien ihren Fahrplan. Bis einschließlich 13. September 2026, dem letzten Ferientag, gilt der Ferienfahrplan. Auch heuer können Kinder in den Ferien wieder gratis mit Bussen und Straßenbahnen der Graz Linien unterwegs sein. Die Aktion gilt für Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr in der Zone 101. Die Freifahrt ist auf allen von den Graz Linien betriebenen Bussen und Straßenbahnen mit ein- und zweistelliger Liniennummer gültig. Wichtig: Kinder sollten einen entsprechenden Ausweis mitführen. Kinder unter sechs Jahren fahren ohnehin das ganze Jahr über kostenlos. Die Ferienaktion richtet sich daher vor allem an Sechs- bis 14-Jährige.

Baustellen in den Sommerferien Die Baustelle in der Elisabethinergasse (Linien 40, 67, N3) geht bis 30.10.2026.

geht bis 30.10.2026. Die Baustelle in der Puntigamer Straße (Linie 64) geht bis 30.10.2026.

geht bis 30.10.2026. Die Gleisbaustelle für den zweigleisigen Ausbau am Hilmteich beginnt am 11.7.2026: Die Linie E1 wird verlängert bis zur Reiterkaserne, die Linie 1 fährt ab Reiterkaserne nach „LKH Med Uni“. Die Linie 41 wird Richtung Dürrgrabenweg vor dem Hilmteich umgeleitet und kann die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ nicht bedienen. Linien E1 und 58 : Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ Richtung Mariatrost bzw Hauptbahnhof wird vor das Hilmteichschlössl verlegt.

beginnt am 11.7.2026: Die wird verlängert bis zur Reiterkaserne, die Linie 1 fährt ab Reiterkaserne nach „LKH Med Uni“. Die wird Richtung Dürrgrabenweg vor dem Hilmteich umgeleitet und kann die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ nicht bedienen. Linien E1 und : Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ Richtung Mariatrost bzw Hauptbahnhof wird vor das Hilmteichschlössl verlegt. Die Bushaltestellen Liebenau/Murpark werden erneuert: Von 11.7. bis 13.9.2026 werden die einzelnen Haltepositionen saniert und daher die Bushaltestellen verlegt. Die Buslinien 74 und 75 werden zusammengelegt und fahren ab der Haltestelle „Ostbahnstraße“ am Sternäckerweg.

Ersatzverkehr für Linie 4 und 5 im August

Von 1. August bis 23. August 2026 gibt es weitere Ersatzverkehre: Wegen Gleisbauarbeiten wendet die Linie 4 beim Stadion Liebenau und der Ersatzbus Linie E4 fährt weiter nach Liebenau/Murpark. Die Linie 5 wendet am Jakominiplatz von Andritz kommend, da die ÖBB die Eisenbahnbrücke in der Herrgottwiesgasse erneuern. Die Ersatzbuslinie E5 fährt Jakominiplatz – Gürtel – Triesterstraße – Puntigam.