Jetzt ist es offiziell: Leon Klassen wechselt fix zum GAK

Jetzt ist es offiziell: Leon Klassen bleibt dem GAK erhalten. Nach seiner Leihe im Frühjahr wechselt der 26-Jährige nun fix nach Graz und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Der GAK 1902 hat den im Frühjahr ausgeliehenen Leon Klassen nun dauerhaft verpflichtet. Der 26-jährige Außenbahnspieler wechselt fix vom deutschen Zweitligisten SV Darmstadt 98 nach Graz und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen.

Im Frühjahr wichtiger Baustein

Klassen war bereits in der Rückrunde für die Rotjacken im Einsatz und entwickelte sich rasch zu einer wichtigen Stütze auf der linken Seite. Mit seinen Leistungen trug er dazu bei, dass der GAK den Klassenerhalt schaffte. Sportdirektor Tino Wawra freut sich über die langfristige Verpflichtung: „Es freut uns sehr, dass sich Leon für den Weg zurück zum GAK entschieden hat und wir ihn jetzt fix bis 2029 unter Vertrag nehmen konnten. Wir sind überzeugt, dass Leon unser Spiel wie schon im Frühjahr mit seiner Dynamik und seinem Offensivdrang bereichern wird.“

„Ich habe mich hier sofort wohlgefühlt“

Auch Klassen blickt voller Vorfreude auf seine Zukunft in Graz. „Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich beim GAK von der ersten Sekunde an unglaublich wohlgefühlt habe“, sagt der 26-Jährige. Er wolle nun den nächsten Schritt machen und noch mehr Verantwortung übernehmen.

Erfahrung aus mehreren Ligen

Der gebürtige Deutsche wurde unter anderem in der Nachwuchsakademie des 1. FC Köln ausgebildet. In seiner bisherigen Karriere spielte er außerdem für den TSV 1860 München, die WSG Tirol, Spartak Moskau und zuletzt den SV Darmstadt 98. Erstmals können die Fans Klassen bereits am Samstag bei der offiziellen Saisoneröffnung des GAK am Sportcampus Weinzödl wieder im roten Trikot sehen.