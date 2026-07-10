Grazer Hausberg ohne Direktbus: Das ändert sich jetzt für Wanderer am Schöckl

Wer unter der Woche mit dem Bus zum Schöcklkreuz fahren möchte, muss sich auf Änderungen einstellen. Ab 12. Juli wird die direkte Verbindung aus Graz gestrichen. Der Verkehrsverbund nennt dafür einen klaren Grund.

Für viele Grazer gehört der Schöckl zu den beliebtesten Ausflugszielen. Doch wer den Grazer Hausberg künftig unter der Woche mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen möchte, braucht mehr Zeit und muss teilweise umsteigen. Mit dem neuen Fahrplan wird die direkte Busverbindung zum Schöcklkreuz eingestellt.

Direktverbindung fällt weg

Ab 12. Juli verkehren an Werktagen keine Busse der Linie 250 mehr direkt vom Grazer Jakominiplatz zum Schöcklkreuz. Damit entfällt eine Verbindung, die vor allem bei Wanderern beliebt war, die ihre Tour knapp unterhalb des Gipfels beginnen wollten. Eine Anreise ist zwar weiterhin möglich, allerdings nur noch mit Umstieg und längeren Wartezeiten. Für viele bedeutet das eine deutlich umständlichere Anfahrt.

Verkehrsverbund begründet Entscheidung

Der Verkehrsverbund Steiermark erklärt die Änderung mit einer geringen Nachfrage. Die betroffenen Fahrten seien ursprünglich eingerichtet worden, um Busse zurückzuführen. Eine Auswertung habe gezeigt, dass die direkte Verbindung zuletzt nur wenig genutzt wurde. Deshalb werde das Angebot nun angepasst.

Talstation bleibt weiterhin erreichbar

Ganz auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten müssen Schöckl-Besucher dennoch nicht. Die Talstation der Schöckl-Seilbahn wird auch künftig unter der Woche regelmäßig angefahren. Ab 8.20 Uhr fahren stündlich Busse von Graz nach St. Radegund, wo sich die Talstation befindet. Die Schöckl-Seilbahn ist montags bis freitags ab 9 Uhr in Betrieb. Während der Wandersaison und in den Sommerferien fährt sie bis 18 Uhr. Wer seinen Ausflug auf Samstag, Sonntag oder einen Feiertag legt, ist von der Änderung nicht betroffen. An diesen Tagen fahren weiterhin stündlich Direktbusse vom Jakominiplatz bis zum Schöcklkreuz. Nach Angaben des Verkehrsverbunds werden an den Wochenenden sogar größere Busse eingesetzt, um dem höheren Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.