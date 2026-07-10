Grazer Tuntenball räumt in London internationalen Preis ab

Große Ehre für Graz: Der Tuntenball ist in London mit einem internationalen Pride Award ausgezeichnet worden. Die Ehrung würdigt das langjährige Engagement für Sichtbarkeit, Vielfalt und Gleichberechtigung.

Was vor mehr als drei Jahrzehnten als mutiges Zeichen für Vielfalt begann, wird nun auch international gefeiert: Der Grazer Tuntenball ist in London mit einem Attitude Magazine Pride Award ausgezeichnet worden. Die Ehrung zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Engagement in der LGBTIQ+-Community und rückt Graz damit ins internationale Rampenlicht.

Auszeichnung für Engagement und Vielfalt

Verliehen wird der Preis vom britischen Attitude Magazine gemeinsam mit den Partnern Peugeot und British Airways. Ausgezeichnet werden Menschen, Organisationen und Initiativen, die sich für Gleichberechtigung, Akzeptanz und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Für die RosaLila PantherInnen, die den Tuntenball seit seiner Gründung veranstalten, ist die Ehrung etwas ganz Besonderes. „Es ist eine große Ehre für uns in Graz, dass Attitude unsere Arbeit wahrnimmt und auszeichnet. Gerade weil wir aus einer vergleichsweise kleinen Stadt kommen, macht uns diese internationale Anerkennung besonders stolz“, sagt Organisator Joe Niedermayer.

Von Graz nach London

Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Gala in London überreicht. Dort erhielt der Grazer Tuntenball nicht nur den Pride Award, sondern rückte auch mit seiner Geschichte in den Fokus eines internationalen Publikums. Das Attitude Magazine widmet dem Ball sogar einen ausführlichen Beitrag und beleuchtet seine Entwicklung sowie seine Bedeutung für die queere Community.

Aus einer Idee wurde ein internationales Aushängeschild

Als der Tuntenball 1991 erstmals stattfand, kamen rund 140 Gäste. Heute zählt die Veranstaltung zu den bekanntesten ihrer Art in Europa. Bei der diesjährigen, bereits 35. Ausgabe, feierten rund 2.500 Besucherinnen und Besucher im Grazer Congress, 5 Minuten hat berichtet: Bildergalerie: Das war der 35. Tuntenball 2026 in Graz. Längst geht es dabei um weit mehr als eine Ballnacht. Die Einnahmen unterstützen die Arbeit der RosaLila PantherInnen, darunter Beratungsangebote, Hilfe für queere Geflüchtete, politische Interessenvertretung und das Community Center „feel free“ in Graz.

Preisgeld kommt der Community zugute

Mit der Auszeichnung erhielt der Verein auch zwei Business-Class-Flüge von British Airways. Diese sollen versteigert werden. Der Erlös fließt vollständig in die Projekte der RosaLila PantherInnen und kommt damit direkt der Community zugute. Für Joe Niedermayer gehört die Auszeichnung deshalb nicht nur dem Organisationsteam. „Vielen Dank für diese Auszeichnung und an alle Menschen, die den Tuntenball und unsere Arbeit seit so vielen Jahren möglich machen.“