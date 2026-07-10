Sie kümmern sich um die Bäume und Parks in Graz: City Ranger sind zurück

Bäume pflanzen, Blühwiesen pflegen und die Natur in Graz schützen: Das City-Ranger-Projekt geht nach einem erfolgreichen ersten Jahr weiter. Im Herbst übernimmt erstmals eine junge Grazerin diese besondere Aufgabe.

Ob neue Bäume, gepflegte Grünflächen oder blühende Wiesen, hinter vielen Arbeiten im Grazer Stadtgrün steckt seit einem Jahr auch ein besonderes Projekt. Nach dem erfolgreichen Einsatz des ersten City Rangers setzt die Stadt Graz das Freiwillige Umweltjahr nun fort, 5 Minuten hat berichtet: Freiwilliges Umweltjahr: Dominik (19) wird Graz erster City-Ranger. Im Oktober übernimmt erstmals eine City Rangerin diese Aufgabe.

Erster City Ranger offiziell ausgezeichnet

Mit Dominik Ithaler absolvierte erstmals ein junger Grazer sein Freiwilliges Umweltjahr als City Ranger bei der Abteilung für Grünraum und Gewässer. Für seinen Einsatz wurde er nun vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft offiziell ausgezeichnet. Während seines Umweltjahres war Ithaler im gesamten Grazer Stadtgebiet unterwegs. Zu seinen Aufgaben gehörten unter anderem Baumpflanzungen, die Pflege von Blühwiesen und Staudenbeeten, das Anbringen von Baumpatenschafts-Tafeln sowie Arbeiten im Natur- und Umweltschutz.

„Eine große Bereicherung für unsere Stadt“

Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner zeigt das Projekt, wie wichtig das Engagement junger Menschen für eine lebenswerte Stadt ist. „Eine grüne Stadt entsteht vor allem durch Menschen, die jeden Tag mit anpacken. Dominik hat im letzten Jahr jeden Tag dazu beigetragen, dass Graz ein Stück lebenswerter wird. Genau solche jungen Menschen sind eine große Bereicherung für unsere Stadt.“ Die Auszeichnung sei zugleich eine Bestätigung dafür, dass sich das City-Ranger-Projekt in der Praxis bewährt habe.

Erste Grazer City Rangerin startet im Herbst

Bereits im Oktober geht das Projekt in die nächste Runde. Dann übernimmt mit Antonia Loicht erstmals eine junge Frau die Aufgabe als Grazer City Rangerin. Auch sie wird künftig im Bereich Grünraum, Stadtbäume und Naturschutz tätig sein und die Pflege der städtischen Grünflächen unterstützen. Für Robert Wiener, Leiter der Abteilung für Grünraum und Gewässer, profitieren beide Seiten vom Projekt. „City Ranger ist eines jener Projekte, bei dem wirklich alle Beteiligten gewinnen. Junge Menschen sammeln wertvolle Erfahrungen im Natur- und Umweltschutz, gleichzeitig können wir rasch und unbürokratisch auf Aufgaben in der Pflege unseres Grünraums reagieren.“ Mit dem Freiwilligen Umweltjahr möchte die Stadt Graz jungen Menschen nicht nur Einblicke in den Natur- und Umweltschutz ermöglichen, sondern sie auch für ein nachhaltiges Engagement begeistern. Nach dem erfolgreichen Start soll das City-Ranger-Projekt deshalb auch in Zukunft einen Beitrag zu einer grüneren und klimafitten Stadt leisten.