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/ ©FF Petersdorf II
Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Lenker nach Verkehrsunfall in Graz-Umgebung aus Wagen befreit.
St. Marein bei Graz
10/07/2026
Auto gegen Baum
Mit Video

Heli-Einsatz nach Unfall: Autofahrer in Fahrzeug eingeschlossen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag in St. Marein bei Graz einen Großeinsatz ausgelöst. Ein Autofahrer prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(213 Wörter)
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Am Donnerstagnachmittag, dem 9. Juli, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Petersdorf II und St. Marein bei Graz gegen 15.30 Uhr per Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gerufen. Ein Wagen war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, kümmerten sich aufmerksame Verkehrsteilnehmer um den verletzten Lenker. Sie hatten den Unfall bemerkt, die Rettungskette in Gang gesetzt und den Mann bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst erstversorgt.

Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
©FF Petersdorf II

Feuerwehr befreit verletzten Lenker

Da der Fahrer sein Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen konnte, musste ihn die Feuerwehr gemeinsam mit dem Roten Kreuz und dem Notarzt aus dem Unfallwagen befreien. Dafür entfernten die Einsatzkräfte die Fahrertür mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts, um eine möglichst schonende Menschenrettung zu ermöglichen. Währenddessen wurde die Unfallstelle abgesichert und ein vorbeugender Brandschutz eingerichtet.

Fahrzeug geborgen, Straße gereinigt

Nach der medizinischen Versorgung wurde der Verletzte vom Rettungsdienst übernommen. Anschließend barg die Feuerwehr das beschädigte Fahrzeug, sicherte es und reinigte die Fahrbahn. Danach konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Neben den Feuerwehren Petersdorf II und St. Marein bei Graz standen auch das Rote Kreuz, der Notarzthubschrauber Christophorus 12 sowie die Polizei im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.07.2026 um 17:34 Uhr aktualisiert
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