Motorradfahrer nach Unfall in Graz spurlos verschwunden: Polizei bittet um Hilfe

Nach einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Graz sucht die Polizei einen bislang unbekannten Motorradlenker. Ein Biker wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der zweite Motorradfahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Der Verkehrsunfall ereignete sich bereits am Donnerstag gegen 19.50 Uhr an der Kreuzung Bergmanngasse, Hochsteingasse und Grabenstraße nahe der WKO Steiermark. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, werden nun Zeugen sowie ein beteiligter Motorradlenker gesucht.

Motorradfahrer kommt zu Sturz

Ein 56-jähriger Grazer hielt sein Auto aufgrund des Verkehrs an der Kreuzung an und wollte bei Grünlicht die Grabenstraße geradeaus stadtauswärts überqueren. Links neben ihm befanden sich auf der Linksabbiegespur zwei Motorräder. Als alle drei Fahrzeuge gleichzeitig in die Kreuzung einfuhren, kam ein 52-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung nach einer mutmaßlichen Kollision mit dem Auto zu Sturz. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.

Zweiter Motorradlenker fuhr weiter

Nach Angaben des Auto-Lenkers soll auch der zweite Motorradfahrer in das Unfallgeschehen verwickelt gewesen sein. Dieser setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten. Die Verkehrsinspektion Graz I bittet den bislang unbekannten Motorradlenker sowie mögliche Zeugen, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059 133/65 41 10 entgegengenommen.