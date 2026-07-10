Sturm Graz hat entschieden: Das ist der neue Mann am Stadion-Mikrofon

Wochenlang wurde gecastet und diskutiert, jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Der SK Puntigamer Sturm Graz hat einen neuen Stadionsprecher gefunden. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren setzte sich Dennis Buchrieser durch.

Wer künftig die Mannschaften ankündigt, die Fans durch Heimspiele begleitet und auch bei Vereinsveranstaltungen das Mikrofon übernimmt, steht damit fest. Der Verein setzte bei der Suche bewusst auf einen offenen und transparenten Auswahlprozess.

Mehr als 60 Bewerbungen gingen ein

Vor rund zwei Monaten rief Sturm Graz öffentlich zur Bewerbung als neuer Stadionsprecher auf. Das Interesse war groß: Mehr als 60 Bewerber schickten ihre Unterlagen ein, darunter zahlreiche kreative Einsendungen. Nach einer ersten internen Auswahl wurden acht Bewerber und eine Bewerberin zu einem Live-Casting in das Stadion Graz-Liebenau eingeladen. Dort mussten sie ihr Können vor einer achtköpfigen Jury unter Beweis stellen.

Prominente Jury entschied mit

Die Jury setzte sich aus Vertretern des Vereins und seines Umfelds zusammen. Unter anderem bewerteten Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich, Vorstandsmitglied Susanne Gorny, die ehemalige Skirennläuferin Nici Schmidhofer, Musiker Paul Pizzera sowie Vertreter des Beirats zur Bewahrung der Tradition und der Klubidentität und der Kurve die Kandidatinnen und Kandidaten. Die drei Bestplatzierten wurden anschließend zu einem persönlichen Hearing ins Trainingszentrum nach Graz-Messendorf eingeladen. Dort fiel schließlich die endgültige Entscheidung.

Dennis Buchrieser übernimmt das Mikrofon

Im Finale überzeugte Dennis Buchrieser die Jury und wird künftig als neue Stimme des SK Sturm Graz bei Heimspielen in Graz-Liebenau sowie bei weiteren Vereinsveranstaltungen zu hören sein. Geschäftsführer Thomas Tebbich zeigt sich mit der Entscheidung zufrieden: „Das Casting für unsere neue Stadionsprecherin bzw. unseren neuen Stadionsprecher war ein sehr transparenter Prozess mit vielen guten und kreativen Bewerbungen. Uns war wichtig, eine Persönlichkeit zu finden, die nicht nur die notwendigen Fähigkeiten mitbringt, sondern auch die Werte des SK Sturm verkörpert und die Begeisterung für unseren Verein authentisch transportieren kann. Mit Dennis Buchrieser habe man genau diese Persönlichkeit gefunden, so Tebbich weiter. Der Verein sei überzeugt, dass er gemeinsam mit den Sturm-Fans „für viele besondere Momente sorgen wird“.