Koalitionsgespräche laufen: Warum sich KPÖ und ÖVP trotzdem an einen Tisch setzen

Während KPÖ und Grüne über eine Koalition verhandeln, steht am Freitag auch ein Gespräch zwischen Bürgermeisterin Kahr und ÖVP-Chef Hohensinner auf dem Programm. Im Mittelpunkt dürfte dabei die künftige Zusammenarbeit stehen.

Nach dem Wahlsieg der KPÖ laufen die Gespräche über eine neue Grazer Stadtregierung auf Hochtouren. Die ersten beiden Verhandlungsrunden mit den Grünen für eine „Portugal-Koalition“ sind bereits abgeschlossen, ein weiteres Treffen ist für Montag vereinbart. Gemeinsam verfügen beide Parteien mit 25 der 48 Gemeinderatsmandate über eine knappe Mehrheit und können damit eine Zweierkoalition bilden. Schon unmittelbar nach der Wahl hatte die KPÖ die Grünen als ersten Ansprechpartner für Regierungsverhandlungen bezeichnet. Auch von Seiten der Grünen wurde eine Zusammenarbeit in diesem Rahmen bevorzugt.

Treffen mit der ÖVP trotz laufender Verhandlungen

Parallel zu den Koalitionsgesprächen kommt es am Freitagmittag aber auch zu einem Austausch zwischen Bürgermeisterin Elke Kahr und ÖVP-Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner. Dabei geht es nach aktuellem Stand nicht um eine Regierungsbeteiligung der Volkspartei, sondern um inhaltliche Abstimmungen und künftige Projekte. Aus dem Bürgermeisterinnenbüro heißt es, die ÖVP werde auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle im Gemeinderat einnehmen. Deshalb sei es sinnvoll, frühzeitig über zentrale Themen und die Zusammenarbeit zu sprechen.

Ressortverteilung weiterhin offen

Noch nicht entschieden ist, wie die Zuständigkeiten in der neuen Stadtregierung verteilt werden. Bislang verantwortete die ÖVP unter anderem Bildung, Sport, Wirtschaft, Kultur sowie Jugend und Familie. Ob diese Ressorts in ähnlicher Form bestehen bleiben oder neu zugeschnitten werden, dürfte ebenfalls Teil der laufenden Gespräche sein. Bereits im Vorfeld hatte die KPÖ erklärt, dass über die Ressortverteilung noch nicht verhandelt worden sei. Gleichzeitig wird erwartet, dass sich aufgrund der angespannten Budgetlage der Handlungsspielraum der künftigen Stadtregierung in Grenzen halten wird.

Immer wieder wurde zuletzt über unterschiedliche Koalitionsvarianten spekuliert, etwa über ein Bündnis aus KPÖ, Grünen und ÖVP oder über eine Zusammenarbeit zwischen KPÖ und ÖVP mit einer späteren Rochade im Bürgermeisteramt. Derartige Szenarien gelten derzeit allerdings als wenig realistisch. Innerhalb der KPÖ gibt es dennoch Stimmen, die für einen konstruktiven Austausch mit der ÖVP werben. Das könnte insbesondere dann wichtig werden, wenn für einzelne Projekte Mehrheiten über die Regierungskoalition hinaus benötigt werden. Als Herausforderung gilt dabei das angespannte Verhältnis zwischen ÖVP-Chef Hohensinner und Grünen-Politikerin Judith Schwentner. Die ÖVP hatte insbesondere deren Verkehrspolitik in den vergangenen Jahren wiederholt scharf kritisiert.