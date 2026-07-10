17-jährige Grazerin übersieht Motorrad: Biker (30) bei Kollision verletzt

Gegen 7.40 Uhr war eine 17-jährige Grazerin mit ihrem Wagen auf der L 302 von Graz kommend in Fahrtrichtung Gratwein unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich eine 16-Jährige, ebenfalls aus Graz. Auf Höhe Straßenkilometer 3,857 wollte die 17-Jährige nach links in die Mitterstraße einbiegen. Dabei dürfte sie einen entgegenkommenden 30-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung übersehen haben und kollidierte mit diesem. „Der Mann kam zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert“, berichtet die Polizei.