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Symbolfoto von 5min.at: Unfallkrankenhaus in Graz.
Der 30-jährige Steirer kam zu Sturz und wurde ins LKH Graz gebracht.
udendorf-Straßengel
10/07/2026
Verkehrsunfall

17-jährige Grazerin übersieht Motorrad: Biker (30) bei Kollision verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Wagen und einem Motorrad Freitagfrüh, 10. Juli 2026, in Judendorf-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) wurde ein 30-jähriger Motorradlenker unbestimmten Grades verletzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Gegen 7.40 Uhr war eine 17-jährige Grazerin mit ihrem Wagen auf der L 302 von Graz kommend in Fahrtrichtung Gratwein unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich eine 16-Jährige, ebenfalls aus Graz. Auf Höhe Straßenkilometer 3,857 wollte die 17-Jährige nach links in die Mitterstraße einbiegen. Dabei dürfte sie einen entgegenkommenden 30-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung übersehen haben und kollidierte mit diesem. „Der Mann kam zu Sturz und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz eingeliefert“, berichtet die Polizei.

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