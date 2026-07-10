Crazy-Cheese-Insolvenz: Unternehmer Ludomirska überrascht mit Video

Nach der Insolvenz von zwei Gesellschaften der Crazy-Cheese-Gruppe meldet sich Gründer Roland Ludomirska mit einer Botschaft zu Wort. In einem Video spricht er über Kritik, Hass-Kommentare und präsentiert seine „Medizin".

Die Geschichte von Crazy Cheese steht vor einem tiefen Einschnitt. Zwei zentrale Unternehmen der Gruppe mit Sitz in Hart bei Graz haben Konkursverfahren am Landesgericht Graz beantragt. Betroffen sind die CRAZY CHEESE MANUFACTURE Holding GmbH sowie die MRL Crazy Cheese Manufacture W GmbH. Wie der Kreditschutzverband KSV1870 bekanntgab, wurden die Verfahren am 10. Juli 2026 eröffnet. Die Geschäftstätigkeit wurde bereits eingestellt, sämtliche Standorte der Unternehmensgruppe sind geschlossen.

Vom Luxus-Käse zum Insolvenzverfahren

Die Marke Crazy Cheese war in den vergangenen Jahren eng mit dem Namen Roland Ludomirska verbunden. Der Unternehmer machte sich mit exklusiven Käsespezialitäten einen Namen und setzte dabei stark auf eine auffällige Präsentation. Ludomirska wurde durch seine Auftritte in sozialen Medien sowie durch seine Teilnahme an der TV-Sendung „Forsthaus Rampensau“ 2024 einem breiteren Publikum bekannt. Der Unternehmer inszenierte sich als Selfmade-Mann mit extravagantem Lebensstil und sorgte damit regelmäßig für Aufmerksamkeit und Wirbel.

©ATV/ Bernhard Eder Photography Roland Ludomirska und sein Butler Dominic nahmen gemeinsam bei „Forsthaus Rampensau 2024“ teil.

Corona, Expansion und sinkende Nachfrage als Belastung

Als Hauptgründe für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten werden die Folgen der Corona-Pandemie sowie die veränderte Kaufkraft genannt. Im Jahr 2020 setzte Crazy Cheese auf starkes Wachstum und eröffnete mehrere neue Standorte. Kurz darauf führten Lockdowns und Einschränkungen im Handel jedoch zu deutlichen Umsatzeinbrüchen. Gleichzeitig liefen laufende Kosten wie Mieten weiter. Zusätzlich habe sich die Situation durch eine schwächere Konsumstimmung und rückläufige Umsätze weiter verschärft. Versuche, mit Einsparungen und Vereinbarungen mit Gläubigern gegenzusteuern, konnten die wirtschaftliche Schieflage letztlich nicht verhindern.

Ludomirska sprach über schwere Zeit

Im Interview mit „Weekend“ hatte Ludomirska nach der Insolvenz über die vergangenen Jahre gesprochen. Dabei schilderte er eine lange Phase des Kampfes um sein Unternehmen, verbunden mit enormem persönlichen Druck. Der Unternehmer erklärte demnach, dass er viel privates Vermögen eingesetzt habe, um Crazy Cheese zu retten. Auch gesundheitlich sei die Belastung groß gewesen. Er habe gemerkt, dass die Marke immer mehr sein gesamtes Leben bestimmt habe und er selbst dabei in den Hintergrund geraten sei. Die Anmeldung der Insolvenz habe sich für ihn letztlich nicht nur als Niederlage angefühlt, sondern auch als Entlastung nach Jahren voller Druck.

„Medizin gegen Hass“: Neues Video sorgt für Aufmerksamkeit

Nun meldete sich Ludomirska mit einem Video auf Facebook zu Wort. In seiner gewohnt auffälligen Art beginnt er die Aufnahme mit den für ihn so üblichen Anfangsworten: „Grüß Gott, meine Lieben“. Dabei spricht er auch jene an, die sich nach Bekanntwerden des Konkurses kritisch über ihn geäußert hätten. Für seine „Hater“ habe er etwas Besonderes vorbereitet, erklärt der Unternehmer im Video. Anschließend präsentiert er eine herzförmige Schachtel und bezeichnet den Inhalt als „Medizin gegen Hass“. Diese koste nichts und sei für jeden verfügbar: Liebe. „Ich liebe euch“, sagt Ludomirska in dem Video und richtet seine Botschaft nicht nur an seine Unterstützer, sondern ausdrücklich auch an seine Kritiker. Die einzige Nebenwirkung dieser „Medizin“ sei laut ihm, dass sie glücklich machen könne. Mit der ungewöhnlichen Botschaft setzt der Unternehmer auch nach dem Ende seines Käse-Geschäfts auf eine positive Inszenierung – ganz im Stil, für den er in den vergangenen Jahren bekannt wurde.