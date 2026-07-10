In diesem neuen Grazer Lokal werden Nudeln direkt vor den Gästen gezogen

In Graz eröffnet am Montag, 13. Juli, ein neues asiatisches Restaurant. LONGMIAN setzt auf handgezogene Lanzhou-Nudeln und möchte seinen Gästen dabei nicht nur authentische Küche, sondern auch ein besonderes Live-Erlebnis bieten.

Die Grazer Gastro-Szene bekommt Zuwachs: Am Montag, dem 13. Juli, eröffnet LONGMIAN Hand-Pulled Noodles beim Kaiser Franz Josef Kai 24 seine Türen. Von 11.30 bis 21 Uhr können Gäste erstmals die Spezialitäten des neuen Lokals probieren.

Traditionelles Handwerk direkt vor den Gästen

Das Herzstück des Konzepts sind die sogenannten Lanzhou Hand-Pulled Noodles – eine Spezialität aus der nordwestchinesischen Stadt Lanzhou. Die Nudeln werden nicht maschinell hergestellt, sondern direkt im Restaurant von Hand gezogen. Durch wiederholtes Dehnen, Falten und Ziehen des Teigs entstehen innerhalb weniger Augenblicke gleichmäßige, frische Nudeln. Genau dieser Prozess soll laut den Betreibern Teil des Erlebnisses sein: Gäste können den Köchen bei der traditionellen Handarbeit live zusehen.

©Longmian Im LONGMIAN Hand-Pulled Noodles… ©Longmian …werden die Nudeln direkt vor den Gästen von Hand gezogen.

Authentische chinesische Küche

Das Lokal LONGMIAN setzt auf klassische chinesische Gerichte. Serviert werden unter anderem Lanzhou-Nudeln mit Rindfleisch, geschmortem Rindfleisch oder Rinderrippen sowie eine vegane Variante. Auch Biang-Biang-Nudeln stehen auf der Speisekarte. Ergänzt wird das Angebot durch kalte Vorspeisen wie Gurken-, Sprossen- oder Seetangsalat. Wer es lieber herzhaft mag, findet außerdem hausgemachte Bao, gebratene Teigtaschen, Frühlingsrollen und verschiedene Spieße.

Auch Matcha-Tiramisu auf der Karte

Zum Dessert gibt es neben klassischem hausgemachtem Tiramisu auch eine Matcha-Variante. Dazu werden hausgemachte Eistees und Limonaden sowie weitere alkoholfreie und alkoholische Getränke angeboten. Wie die Betreiber gegenüber 5 Minuten berichten, entstand die Idee aus der Begeisterung für die chinesische Esskultur und dem Wunsch, die traditionelle Kunst der handgezogenen Lanzhou-Nudeln nach Graz zu bringen. Ziel sei es, authentische Küche mit einem Erlebnis zu verbinden, das es in dieser Form in der Landeshauptstadt bisher nicht gegeben habe.