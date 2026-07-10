Meister-Kapitän bleibt: Holzer übernimmt neue Rolle bei den Graz99ers

Die Moser Medical Graz99ers setzen weiterhin auf Korbinian Holzer. Der Meister-Kapitän beendet zwar seine aktive Laufbahn, bleibt dem Verein aber als neuer Development Coach erhalten.

Nur wenige Wochen nach dem Meistertitel gibt es bei den Moser Medical Graz99ers die nächste Personalentscheidung. Korbinian „Korbi“ Holzer bleibt Teil der Organisation und übernimmt künftig die Funktion des Development Coaches. Damit wechselt der langjährige Verteidiger nach dem Ende seiner aktiven Karriere direkt ins Trainerteam.

Vom Kapitän zum Förderer der Talente

Holzer war vor zwei Jahren zu den Graz99ers gekommen und entwickelte sich rasch zu einer der prägenden Persönlichkeiten der Mannschaft. Als Kapitän führte er das Team zum Meistertitel und galt sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine als wichtige Führungsfigur. In seiner neuen Aufgabe wird der 38-Jährige das Trainerteam rund um Head Coach Dan Lacroix unterstützen. Gleichzeitig soll er sich intensiv um die Entwicklung junger Spieler kümmern. Geplant sind unter anderem individuelles Positionstraining sowie die Begleitung der Talente in der steirischen Eishockey-Akademie und bei den Kooperationsvereinen.

Fast 1.000 Spiele auf höchstem Niveau

Holzer bringt für seine neue Tätigkeit jede Menge Erfahrung mit. Der Deutsche absolvierte in seiner Karriere 231 NHL-Partien und kommt insgesamt auf knapp 1.000 Einsätze in der NHL, AHL, KHL, DEL sowie im Nationalteam Deutschlands. Sportdirektor Philipp Pinter sieht in der Personalentscheidung einen großen Gewinn für den Verein. Holzer habe bereits als Spieler die Vision der Graz99ers mitgetragen und könne nun besonders den jungen Verteidigern mit seiner Erfahrung helfen. Sein Verbleib sei ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung des Grazer und steirischen Eishockeys.

„Pack‘ ma’s an!“

Auch Holzer selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Er freue sich, weiterhin Teil der „99ers-Familie“ zu sein und in einem vertrauten Umfeld erste Erfahrungen als Coach sammeln zu können. Gleichzeitig wolle er den eingeschlagenen Weg des Vereins gemeinsam mit Spielern und Trainerteam weiterentwickeln. Mit einem motivierten „Pack‘ ma’s an!“ richtet der ehemalige Kapitän den Blick bereits auf seine neue Herausforderung.