„HÄRZ für Hart“: Neues Primärversorgungszentrum nimmt Betrieb auf

Mit dem „HÄRZ für Hart“ (Hausärztinnenzentrum für Hart) ist am 1. Juli ein neues Primärversorgungszentrum am Johann Kamper-Ring 1 eröffnet worden. Möglich wurde das Projekt durch die Zusammenarbeit der Allgemeinmedizinerinnen Dr.in Stephanie Poggenburg und Dr.in Julia Großmann mit der Sozialversicherung, dem Gesundheitsfonds Steiermark, dem Land Steiermark und weiteren Projektpartnern. Ziel ist es, die hausärztliche Versorgung in der Gemeinde langfristig zu sichern und gleichzeitig das Angebot für Patientinnen und Patienten auszubauen.

Medizin, Therapie und Pflege an einem Standort

Auf rund 500 Quadratmetern stehen neben den Ordinationsräumen drei Allgemeinmedizinerinnen zur Verfügung, darunter auch Dr.in Münch, die das Team bereits seit einiger Zeit verstärkt. Darüber hinaus umfasst das Gesundheitszentrum einen gemeinsamen Empfang, einen Notfallversorgungsraum, ein Labor sowie Behandlungsräume für Wundversorgung, Pflegeberatung, Physiotherapie, Psychotherapie, Diätologie und Hebammenbetreuung. Das Angebot soll laufend an aktuelle medizinische Standards angepasst und weiterentwickelt werden.

Längere Öffnungszeiten und kürzere Wartezeiten

Patientinnen und Patienten profitieren laut den Verantwortlichen künftig von insgesamt 40 Öffnungsstunden pro Woche, optimierten Abläufen und mehr Platz. Dadurch sollen Wartezeiten verkürzt und die Versorgung verbessert werden. Die Ärztinnen setzen dabei auf eine ganzheitliche Betreuung. Im Mittelpunkt stehe nicht nur die Behandlung von Erkrankungen, sondern die Begleitung der Menschen in ihrem gesamten gesundheitlichen und sozialen Umfeld. Unterstützt wird dieser Ansatz durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Gesundheitsberufe.

Schwerpunkt auf chronischen Erkrankungen und Vorsorge

Ein besonderer Fokus liegt auf der Betreuung chronisch kranker Menschen, etwa von Patientinnen und Patienten mit Diabetes. Durch das erweiterte Pflegeteam und zusätzliche Fachkräfte sollen auch komplexere Krankheitsbilder verstärkt direkt im Gesundheitszentrum behandelt werden können. Neu im Angebot sind unter anderem eine umfassende Ernährungsberatung durch Diätologinnen, physiotherapeutische Behandlungen bei orthopädischen Beschwerden, Hebammenbetreuung sowie psychotherapeutische Unterstützung. Auch Prävention und Gesundheitsförderung sollen künftig eine größere Rolle spielen. Dabei arbeitet das Team unter anderem mit der Community Nurse in Hart bei Graz zusammen.