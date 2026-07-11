Die Mur ruft: Langjähriger Brucker Handball-Kapitän wechselt nach Graz

Nach mehr als zwei Jahrzehnten bei den BT Füchsen führt Martin Bregs Weg nach Graz. Der 33-jährige Brucker wechselt zur kommenden Saison zur HSG Holding Graz und hat dort noch einiges vor.

Für Martin Breg geht es künftig die Mur hinunter. Nach mehr als 20 Jahren im Trikot des HC Bruck beziehungsweise der BT Füchse schließt sich der 33-Jährige der HSG Holding Graz an. Nur ein kurzes Gastspiel bei der Sportunion Leoben unterbrach seine lange Zeit in Bruck-Trofaiach. Zuletzt führte Breg die BT Füchse als Kapitän auf das Spielfeld.

Neuer Platz am Flügel

In Graz wartet auf den gebürtigen Brucker eine neue Aufgabe. Gemeinsam mit Paul Rosenberger soll er das Gespann am rechten Flügel bilden. Jurij Jensterle wird dafür künftig im Rückraum eingesetzt. Damit bekommt die HSG Holding Graz auf der Außenposition einen Spieler, der viel Erfahrung mitbringt.

„Vor einem Jahr hätte wohl niemand mit diesem Wechsel gerechnet“

Noch vor einem Jahr wäre dieser Wechsel kaum vorstellbar gewesen. Nach der bekannt gegebenen Trennung von den BT Füchsen nahm die HSG Holding Graz Kontakt zu Breg auf. Schon das erste Gespräch dürfte auf beiden Seiten einen guten Eindruck hinterlassen haben. Für die Grazer war rasch klar, dass eine Zusammenarbeit passen könnte. „Vor einem Jahr hätte wohl niemand mit diesem Wechsel gerechnet. Nach der Bekanntgabe der Trennung von den BT Füchsen sind wir mit Martin in Kontakt getreten. Bereits nach dem ersten Gespräch war für uns klar, dass ein gemeinsamer Weg sehr gut passen könnte. Martin bringt viel Erfahrung mit und verfügt über große Qualität. Wir freuen uns sehr, ihn bei der HSG Holding Graz begrüßen zu dürfen“, sagt HSG-Holding-Graz-Clubmanager Michael Schweighofer.

Noch viel vor

Auch Breg selbst musste offenbar nicht lange überlegen. Die Bemühungen der Grazer Vereinsführung, die Infrastruktur und die Halle überzeugten ihn. Vor allem aber ist seine Lust auf Handball weiterhin groß. In Graz möchte er nicht nur mitspielen, sondern Erfolge feiern und Geschichte schreiben. „Die Entscheidung, nach Graz zu kommen, fiel mir nicht schwer. Die Clubführung hat sich sehr um mich bemüht und ich freue mich auf einen Verein mit einer guten Infrastruktur, die schönste Halle Österreichs sowie auf einen guten Trainer mit viel Erfahrung. Ich habe nach wie vor große Lust auf Handball und möchte mit der HSG Holding Graz Geschichte schreiben. Ich komme nach Graz, um Erfolge zu feiern – so viel Zeit hab ich ja nicht mehr“, so Martin Breg.