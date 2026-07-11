20 RegioBus-Linien kehren ins Grazer Zentrum zurück

Ab 12. Juli fahren wieder 20 RegioBus-Linien den Andreas-Hofer-Platz in Graz an. Der neue Busbahnhof verbindet Regionalbusse, Straßenbahn und Sharing-Angebote - täglich werden rund 2.700 Fahrgäste erwartet.

Ab 12. Juli kehren 20 RegioBus-Linien ins Grazer Zentrum zurück - mit kurzen Umsteigewegen, sieben neuen Bussteigen und Platz für rund 2.700 Fahrgäste täglich.

Ab 12. Juli kehren 20 RegioBus-Linien ins Grazer Zentrum zurück - mit kurzen Umsteigewegen, sieben neuen Bussteigen und Platz für rund 2.700 Fahrgäste täglich.

Den Auftakt macht am Sonntag, dem 12. Juli, ein Bus der Linie 300. Er kommt um 6 Uhr Früh vom Grazer Hauptbahnhof und steuert den Steig C in der Neutorgasse an. Von dort fährt er weiter Richtung Hartberg. Kurz danach kehren auch die übrigen 19 Linien an ihren bisherigen Standort zurück.

Kurze Wege

Der neue Busbahnhof liegt direkt bei der Straßenbahnhaltestelle „Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel“. Dort halten die Linien 16 und 17. Beim Umsteigen hast du dadurch kurze Wege in Richtung Innenstadt, Hauptbahnhof und zu weiteren Zielen im Grazer Stadtgebiet. Auch die bestehende tim-Station mit vier Sharing-Fahrzeugen kommt wieder an den Platz zurück.

Sieben neue Steige

Das Herzstück der Anlage sind sieben neue Bussteige, sechs davon stehen schräg am Platz. Dazu kommen sieben Wartehäuser, acht digitale Fahrgastanzeigen und ein Ticketautomat. Taktile Leitsysteme, Noppenfelder und abgesenkte Gehsteigkanten sollen Menschen mit Beeinträchtigungen eine möglichst selbstständige und sichere Nutzung ermöglichen. Die Steige werden mit Buchstaben gekennzeichnet, damit du dich am Platz leichter orientieren kannst.

Warten mit Komfort

Direkt neben den Bussteigen entsteht am Andreas-Hofer-Platz 17 ein 73 Quadratmeter großer Wartebereich. Er ist täglich von 5 bis 23 Uhr geöffnet und bietet Sitzplätze, Info-Monitore und WC-Anlagen. Eine Toilette ist barrierefrei, für Buslenkerinnen und Buslenker gibt es eigene Sanitäranlagen. Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ) sagt: „Es freut mich sehr, dass nun ein seit Jahren geplantes Vorhaben umgesetzt und der zentrale Verkehrsknoten zukunftsfit gemacht wurde.“

Kosten geteilt

Land Steiermark und Stadt Graz setzen den neuen Busbahnhof gemeinsam um. Die Kosten von rund 2,3 Millionen Euro werden zu gleichen Teilen übernommen. Mit der Inbetriebnahme werden die Ersatzhaltestellen am Marburger Kai schrittweise abgebaut. Auch die vorübergehenden Haltepositionen beim Rosarium werden dann nicht mehr bedient.