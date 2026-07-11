Alarm am Morgen: Rauchentwicklung im Gratkorn-Tunnel

Im Gratkorn-Tunnel auf der A9 sorgte ein rauchender Wagen am Samstagmorgen für einen Feuerwehreinsatz. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Fahrzeug und konnten rasch Entwarnung geben.

Die Freiwillige Feuerwehr Gratkorn-Markt wurde am Samstag, dem 11. Juli 2026, mit Sirenenalarm zu einer Rauchentwicklung bei einem Auto gerufen. Der Einsatz im Gratkorn-Tunnel begann um 5.30 Uhr. Als die Feuerwehr eintraf, stand das betroffene Fahrzeug bereits auf der Abstellspur.

Kein Brand entdeckt

Bei der ersten Kontrolle konnte kein Brand festgestellt werden. Dennoch prüften die Feuerwehrleute das Fahrzeug sorgfältig weiter. Dafür kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Mit ihr wurde kontrolliert, ob sich Teile des Wagens ungewöhnlich stark erwärmt hatten. Anschließend klemmten die Einsatzkräfte die Batterie des Fahrzeugs ab. Damit war der Pkw für die weiteren Schritte vorbereitet. Das Fahrzeug konnte danach abgeschleppt werden. Schließlich wurde es gesichert abgestellt.

Einsatz bis 8 Uhr

Im Einsatz standen das KDO, ein HLF, das KRF-S Tunnel sowie das TLF-A 3000/200. Auch die Asfinag und die Freiwillige Feuerwehr Friesach-Wörth waren vor Ort. Der Einsatz dauerte bis 8 Uhr. Ein Fahrzeugbrand hatte sich nicht bestätigt.