Unfall auf der Riesstraße: Motorradlenker prallt gegen Böschung

Auf der Riesstraße, Höhe Sturmkreuzweg, ist am 10. Juli ein Motorradfahrer gestürzt. Die verletzte Person wurde vom Roten Kreuz versorgt, während die Feuerwehr die Unfallstelle absicherte.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, dem 10. Juli 2026, gegen 22.43 Uhr. Ein Motorradfahrer kam im Bereich einer Kuppe zu Sturz. Anschließend prallte er mit dem Motorrad gegen die Böschung. Der Unfall passierte auf der Riesstraße, Höhe Sturmkreuzweg. Die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz rückte mit einem HLF4 und einem LKWA zur Unfallstelle aus. Insgesamt standen 14 Einsatzkräfte im Einsatz. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort. Später wurde zudem ein Abschleppunternehmen hinzugezogen.

Brandschutz vor Ort

Zunächst sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab. Gleichzeitig stellte die Mannschaft den Brandschutz sicher. Aus dem Motorrad waren Betriebsmittel ausgetreten. Diese wurden von den Einsatzkräften gebunden. Danach entfernte die Feuerwehr das verunfallte Motorrad von der Fahrbahn. Das Fahrzeug wurde anschließend an das Abschleppunternehmen übergeben. Der verletzte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.