Demo in Graz: Diese Öffis stehen am Samstag still

Am Samstagabend kommt es in der Grazer Innenstadt aufgrund eines Versammlungsmarsches zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind mehrere Bus- und Straßenbahnlinien.

Am Samstag, dem 11. Juli 2026, müssen Fahrgäste der Grazer Öffis am frühen Abend mit Einschränkungen rechnen. Grund dafür ist ein Versammlungsmarsch durch die Innenstadt, der zwischen etwa 18.15 und 19 Uhr mehrere Bus- und Straßenbahnlinien betrifft.

Die Route

Die Versammlung beginnt bereits um 17.30 Uhr beim Platz der Menschenrechte beziehungsweise beim Stadtparkbrunnen. Gegen 18.15 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Die Route führt vom Platz der Menschenrechte über die Baden-Powell-Allee, die Glacisstraße, die Wilhelm-Fischer-Allee, den Burgring, den Opernring, „Am Eisernen Tor“ und die Herrengasse bis zum Grazer Hauptplatz.

Diese Linien sind betroffen

Von den Verkehrsmaßnahmen betroffen ist zunächst die Buslinie 39. Diese wird zwischen etwa 18.15 und 18.30 Uhr im Bereich Glacis angehalten. Anschließend kommt es zwischen etwa 18.30 und 18.45 Uhr zu Anhaltungen der Buslinie 30 im Bereich Burggasse/Opernring. Auch mehrere Straßenbahnlinien sind betroffen: Die Linien 1, 3, 4, 5 und 7 müssen aufgrund des Versammlungsmarsches zwischen etwa 18.45 und 19 Uhr in der Herrengasse kurzzeitig anhalten. Fahrgäste werden gebeten, für ihre Wege etwas mehr Zeit einzuplanen. Nach Ende des Demonstrationszuges soll der öffentliche Verkehr wieder planmäßig aufgenommen werden.