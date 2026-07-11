Zwei Quadratmeter weniger Wohnraum könnten Klima-Wende bringen

Gebäude verursachen rund 40 Prozent der CO₂-Emissionen in der EU. Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der TU Graz zeigt nun, welche Maßnahmen den größten Effekt für den Klimaschutz haben könnten.

Der Gebäudesektor zählt zu den größten Klimafaktoren Europas. Rund 40 Prozent der CO₂-Emissionen in der Europäischen Union entstehen durch Gebäude – von der Herstellung der Materialien über die Nutzung bis hin zu Sanierung und Abriss. Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der TU Graz hat nun den gesamten europäischen Gebäudebestand untersucht und berechnet, welche Wege zu einer deutlichen Reduktion der Emissionen führen könnten. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht.

15.000 Gebäudetypen für die Berechnung analysiert

Für die Untersuchung entwickelten die Forschenden das Prognose-Tool PULSE-EU. Damit können verschiedene Szenarien für die Zukunft des europäischen Gebäudesektors berechnet werden. Die Grundlage bildeten rund 15.000 modellierte Gebäudetypen, die unterschiedliche Bauweisen, Altersklassen und Energiestandards in Europa abbilden. Berücksichtigt wurden dabei nicht nur Heizungen und Stromverbrauch, sondern der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes – von der Materialproduktion über Bau und Renovierung bis zu Rückbau und Entsorgung. „In bisherigen Analysen standen vor allem die Emissionen im Gebäudebetrieb im Fokus“, sagt Alexander Passer vom Institut für Tragwerksentwurf der TU Graz. „Mit PULSE-EU berücksichtigen wir erstmals systematisch auch Emissionen aus Materialherstellung, Bauprozessen, Renovierung, Wartung sowie Rückbau und Entsorgung.“ Damit soll das Werkzeug helfen, jene Maßnahmen zu identifizieren, die den größten Beitrag zu den europäischen Klimazielen leisten können.

Bis zu 90 Prozent weniger CO₂ bis 2050 möglich

In einer weiteren Untersuchung beschäftigten sich die Forschenden speziell mit Österreich. Dafür wurden fünf unterschiedliche Zukunftsszenarien berechnet. Das Ergebnis: Werden alle verfügbaren Maßnahmen kombiniert – darunter strengere politische Vorgaben, effizientere Technologien und Veränderungen im Verhalten –, könnten die CO₂-Emissionen des Gebäudesektors bis 2050 um bis zu 90 Prozent sinken. Ein rein technologischer Ansatz könnte laut Studie immerhin eine Reduktion von etwa 84 bis 86 Prozent erreichen. Werden aktuelle Entwicklungen jedoch weitgehend fortgesetzt und nur geringe Veränderungen vorgenommen, würde der Rückgang lediglich bei rund 66 Prozent liegen – zu wenig für die Klimaziele.

Wohnfläche pro Person als entscheidender Faktor

Besonders überraschend: Nicht nur neue Heizsysteme oder bessere Dämmungen spielen eine Rolle. Einen besonders großen Einfluss hat laut den Forschern die durchschnittliche Wohnfläche pro Person. „Bei unseren Berechnungen stellte sich heraus, dass die Verringerung des durchschnittlichen Wohnraums pro Person um nur zwei Quadratmeter die größte Auswirkung hat“, erklärt Nicolas Alaux, der die wissenschaftlichen Modelle im Rahmen seiner Dissertation entwickelt hat. Danach folgen laut dem Forscher die Renovierungsrate, ein geringerer Energiebedarf, der Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Reduktion von Leerstand. „Die Ergebnisse machen sichtbar, welche Maßnahmen im Gebäudesektor besonders wirksam sind. Das liefert eine wichtige Entscheidungshilfe für das zukünftige Vorgehen.“

Szenarien können online selbst getestet werden

Die Forschenden haben die Ergebnisse nicht nur wissenschaftlich ausgewertet, sondern auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Über einen sogenannten Scenario Explorer können Nutzer verschiedene Entwicklungen selbst ausprobieren und sehen, wie sich einzelne Maßnahmen auf die CO₂-Bilanz auswirken. Neben der TU Graz und der KU Leuven waren auch die Aalborg University, das Politecnico di Milano, IIASA sowie Ramboll Management Consulting gemeinsam mit BPIE an dem Projekt beteiligt.