Von Alten Meistern bis zu KI-Kunst: Diese neuen Kunst-Studien starten in Graz

Die Uni Graz richtet ihre kunst- und musikwissenschaftlichen Studien neu aus. Ab dem Wintersemester 2026/27 starten drei überarbeitete Angebote mit stärkerem Fokus auf Gegenwart, globale Entwicklungen und Praxis.

Kunst verändert sich – und mit ihr auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit. Die Uni Graz stellt ihre Studien im Bereich Kunst und Kultur neu auf und erweitert den Blick über klassische Kunstgeschichte hinaus. Ab dem Wintersemester 2026/27 starten drei neu konzipierte Studienangebote, die historische Kunst ebenso behandeln wie zeitgenössische Entwicklungen, digitale Medien und neue Formen künstlerischer Produktion.

Aus Kunstgeschichte wird Kunstwissenschaft

Eine der größten Änderungen betrifft das bisherige Fach Kunstgeschichte. Dieses wird künftig als Bachelor- und Masterstudium Kunstwissenschaft angeboten. Der Fokus liegt nicht mehr ausschließlich auf historischen Kunstwerken und europäischen Traditionen. Stattdessen rücken auch Gegenwartskultur, Fotografie, audiovisuelle Medien sowie Kunst aus unterschiedlichen Regionen der Welt stärker in den Mittelpunkt. Dabei geht es um Fragen wie: Welche gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen prägen Kunst? Welche Auswirkungen haben koloniale Strukturen bis heute? Und wie verändern neue Technologien wie künstliche Intelligenz die künstlerische Produktion?

Mehr Praxis für den Kulturbereich

Neben theoretischen Grundlagen soll auch die praktische Anwendung eine größere Rolle spielen. Lehrende aus dem Grazer Kunst- und Kulturbereich bringen ihre Erfahrungen direkt in die Ausbildung ein. Damit sollen Absolventinnen und Absolventen besser auf Tätigkeiten im Kulturbetrieb vorbereitet werden, etwa in Museen, Ausstellungen, Kulturinstitutionen oder im Bereich Vermittlung.

Neues Masterstudium verbindet Musik und audiovisuelle Kunst

Zusätzlich startet an der Uni Graz ein völlig neues Masterstudium: „Musikwissenschaft und Ästhetik audiovisueller Künste“. Das Studium verbindet erstmals Musikwissenschaft und Kunstwissenschaft miteinander und nimmt dabei eine Vorreiterrolle im deutschsprachigen Raum ein. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die wachsende Bedeutung von Filmen, digitalen Formaten, Sounddesign und anderen audiovisuellen Produktionen in Kunst und Gesellschaft.

Neue Chancen im Kulturbetrieb

Durch die interdisziplinäre Ausrichtung sollen sich für Studierende zahlreiche Berufsfelder eröffnen. Die Ausbildung richtet sich unter anderem an jene, die später in Konzerthäusern, Museen, Festivals, Biennalen oder anderen Kulturinstitutionen arbeiten möchten. Die Uni Graz will mit den neuen Studienangeboten zeigen, dass Kunstwissenschaft heute weit über die Betrachtung vergangener Epochen hinausgeht und auch aktuelle Fragen rund um Digitalisierung, Medien und gesellschaftliche Veränderungen aufgreift. Die Anmeldefrist für die neuen Studien läuft bereits.